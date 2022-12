Tim nomine, Elio Schiavo nuovo amministratore delegato di Noovle al posto di Carlo d’Asaro Biondo

Il manager è stato nominato dal Cda riunitosi sotto la presidenza di Mariarosaria Taddeo. Prende il posto di Carlo d’Asaro Biondo che lascerà il Gruppo a fine anno

Elio Schiavo è il nuovo amministratore delegato di Noovle, la cloud company del Gruppo Tim. Il manager è stato nominato dal Consiglio di amministrazione riunitosi sotto la presidenza di Mariarosaria Taddeo. Carlo d’Asaro Biondo, amministratore delegato uscente lascerà il Gruppo a fine anno.

La notizia arriva da un comunicato del gruppo. “La nomina di Elio Schiavo rappresenta un primo passo verso la riorganizzazione delle attività di Tim Enterprise, la nuova business unit dedicata alla Pubblica Amministrazione e ai grandi clienti, per cui è stato avviato il processo di societarizzazione come previsto dal Piano industriale. Nella business unit rientrano inoltre le attività di Noovle (cloud), Olivetti (IoT) e Telsy (cybersecurity)”.

Chi è Elio Schiavo, il nuovo ad di Noovle

Elio Schiavo, entrato in Tim lo scorso maggio nel ruolo di Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer e da luglio guida Tim Enterprise. Prima di approdare in Tim, Schiavo è stato in Apple dal 2014 ricoprendo il ruolo di Head of Enterprise Business e Head of Strategy per l’America Latina e, negli ultimi tre anni, General Manager sempre in America Latina.