Tim lancia Magnifica: la fibra ultraveloce fino a 10GB

Arriva nelle case la connettività più potente con un servizio di assistenza dedicato. Si tratta della nuova offerta di Tim per la fibra ottica: connessioni FTTH con velocità fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload

La fibra di Tim diventa Magnifica. È la nuova offerta del gruppo guidato da Luigi Gubitosi per la fibra ottica, con velocità fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload, già disponibile in fase sperimentale in alcune aree italiane: Milano, Torino, Trento, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, Taranto e Brindisi. La soluzione tecnologica TIM TS+, garantisce una connessione più veloce, stabile e sicura grazie al WiFi6 abbinato alla certificazione dei tecnici Tim, all’ottimizzazione del segnale e al servizio Safe Web Plus esteso anche a tutte le Sim della famiglia.

L’offerta di Tim include connettività fino a 10Gbps, il nuovo modem 10 Gigabit al secondo con 8 antenne integrate per la migliore ricezione del segnale in tutta la casa, l’innovativa soluzione TIM TS+ con WiFi 6 certificato e ottimizzato e, infine, Safe Web Plus (parental control e navigazione sicura) per gli smartphone della famiglia.

In famiglia si potranno utilizzare simultaneamente diversi device – si legge in una nota del Gruppo – e seguire in alta definizione i contenuti di intrattenimento come calcio e serie tv preferite, effettuare videoconferenze, sfidarsi on line con il gaming del momento, oltre a gestire la domotica attraverso dispositivi con assistenza vocale.

“Grazie alla soluzione tecnologica TS+ nasce la nuova fibra di TIM, fino a 10 volte più veloce, potente, stabile e sicura, semplicemente Magnifica – ha affermato Stefano Siragusa, Chief Revenue, Information & Media Officer di Tim -. Siamo certi che con questa offerta esclusiva andremo a soddisfare la crescente domanda, accelerando al tempo stesso la digitalizzazione del Paese”.

Inoltre, la nuova offerta prevede un’assistenza dedicata con accesso prioritario al Servizio Clienti 187 dalle 08:00 alle 20:00 e, tramite appuntamento, presso i negozi del Gruppo. E in caso di eventuale insoddisfazione dell’assistenza ricevuta, il cliente con Tim Quality Care potrà richiedere un bonus in bolletta.

Infine, con Magnifica Tim lancia anche i nuovi profili Executive e Premium che completano l’offerta in fibra con diversi livelli di prestazioni e servizi inclusi per soddisfare le diverse esigenze di tutti i clienti.