Tim, Fit e Lis Holding accordo: Calcio e attivazione SIM in tabaccheria

Sarà possibile accedere alle offerte TimVision Calcio e Sport nelle 6mila tabaccherie Puntolis. L’obiettivo è estendere il servizio su tutto il territorio nazionale

Grazie al nuovo accordo tra Tim, Federazione Italiana Tabaccai e LIS Holding i clienti della società guidata da Luigi Gubitosi potranno attivare le SIM direttamente nella tabaccheria vicino casa e accedere al mondo TimVision Calcio e Sport. Al fine di rendere l’acquisto più semplice e veloce. Dal 10 settembre 2021, il servizio sarà disponibile in oltre 6mila tabaccherie Puntolis e sarà esteso progressivamente sul territorio nazionale.

Nel dettaglio, il cliente dopo avere prenotato la SIM sulla pagina dedicata del sito Tim con l’offerta più adatta alle proprie esigenze, potrà ritirarla e attivarla comodamente presso la tabaccheria vicino casa. Dopodiché, il cliente riceverà una e-mail dove sarà allegata la relativa documentazione contrattuale.

Inoltre, nelle tabaccherie sarà possibile trovare un QR Code che, una volta inquadrato, permetterà di ricevere tutte le informazioni sull’offerta TimVision Calcio e Sport e non solo. Grazie agli accordi siglati con Dazn e Mediaset Infinity+, TimVision offre il meglio del calcio nazionale e internazionale insieme ai migliori contenuti per l’intrattenimento di TimVision e dei suoi partner Disney e Netflix. È in corso in questi giorni (fino al 12 settembre) la promozione “Calcio e Sport” a soli 19,99 euro al mese per 4 mesi (poi 29,99 euro al mese) con TimVision Box incluso senza costi aggiuntivi.