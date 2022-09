Tim entra nel progetto Open-es per la sostenibilità della filiera produttiva

Il Gruppo Tim entra a far parte del progetto Open-es lanciato da Eni e invita i propri fornitori ad aderire all’iniziativa per assicurare tutti insieme lo sviluppo di una filiera sostenibile. Prossimo obiettivo: “Net Zero” ossia ridurre le emissioni indirette di carbonio dai fornitori a monte fino agli utenti finali, entro il 2040

Con l’obiettivo di accelerare il percorso di trasformazione sostenibile della propria filiera produttiva, TIM diventa “Value Chain Partner” di Open-es, l’alleanza di sistema che unisce mondo industriale, finanziario e associativo per supportare le imprese nel percorso di sviluppo sostenibile. Lanciata ad inizio 2021 da Eni in collaborazione con Boston Consulting Group e Google Cloud, Open-es conta oggi più di 7.600 imprese da 66 settori industriali differenti impegnate nel percorso di misurazione, miglioramento e condivisione delle performance ESG.

Attraverso la piattaforma informatica online TIM potrà rilevare le performance di sostenibilità dei propri fornitori, rafforzare il processo di qualificazione con standard ESG di mercato e costruire percorsi condivisi di crescita. ESG (Environmental, Social, and corporate Governance ) indica un vero e proprio rating, spesso conosciuto come “rating di sostenibilità” che si esprime in merito all’impatto ambientale, sociale e di governance di una impresa o una organizzazione che opera sul mercato. L’insieme di ciascuna iniziativa, da parte di TIM, contribuisce al raggiungimento di diversi ambiziosi obiettivi in anticipo sulla tabella di marcia.

Che cos’è e come funziona il GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard

Il Corporate Standard classifica le emissioni dirette ed indirette delle aziende in tre ambiti differenti (scopes):

Scope 1 , emissioni dirette generate dall’azienda, la cui fonte è di proprietà o controllata dall’azienda,

Scope 2 , emissioni indirette generate dall'energia acquistata e consumata dalla società,

, emissioni indirette generate dall’energia acquistata e consumata dalla società, Scope 3, comprende tutte le altre emissioni indirette che vengono generate dalla catena del valore dell’azienda.

Con il progetto Open-es, TIM spinge fin d’ora sull’acceleratore per la riduzione delle emissioni Scope 3.