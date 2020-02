Tim, calcolo quantistico per il 5G: è la prima Tlc in Europa

Tim è il primo operatore di Tlc in Europa a usare algoritmi di quantum computing per garantire ai clienti una migliore qualità del servizio mobile.

Tim è il primo operatore di telecomunicazioni in Europa ad impiegare su rete live algoritmi di quantum computing (computazione quantistica) nella pianificazione delle sue reti mobili di nuova generazione.

“I computer quantistici – spiega la società in una nota – si basano sui qubit, unità di informazione fondamentale analoghe ai bit classici, che, sfruttando i principi della meccanica quantistica, riescono ad elaborare problemi complessi e calcoli di grandi dimensioni con tempi di esecuzione estremamente ridotti rispetto ai computer classici. Le capacità computazionali dei computer quantistici consentono di trattare problemi che, per la loro complessità, risultano fuori dalla portata dei computer tradizionali”.

Quali sono i vantaggi per i clienti? Questa tecnologia consente di ridurre il tempo di esecuzione dei processi di ottimizzazione della rete, garantendo una miglior esperienza ai clienti finali. Nel dettaglio, i clienti potranno contare su una migliore qualità del servizio VoLte (voce su Lte), e su una maggiore continuità nella fase di mobilità tra le aree di copertura di celle diverse. Tim ha ottimizzato la pianificazione delle celle radio per assicurare servizi mobili performanti e affidabili.

Questa tecnologia è già stata utilizzata per risolvere problemi di ottimizzazione in campo finanziario, automotive e chimico. È la prima volta che viene usata sulle reti di telecomunicazioni e, nel dettaglio, per la pianificazione dei parametri di rete 4.5G e 5G, ottenendo una maggiore rapidità di esecuzione (con un fattore 10x) rispetto ai metodi tradizionali di ottimizzazione.

“Poiché si prevede che la velocità computazionale migliorerà ulteriormente con l’evoluzione della tecnologia dei computer quantistici, poter configurare la rete in tempo reale risulta essere un aspetto fondamentale per garantire ai clienti un miglior servizio mobile”, conclude Tim.