Tim Brasil rilancia su Oì

L’offerta presentata insieme a Telefonica e a Claro è stata rivista al rialzo fino a 2,7 miliardi di euro e prevede anche la possibilità di firmare contratti a lungo termine per l’utilizzo dell’infrastruttura del gruppo Oì

Tim rilancia su Oì. Attraverso la controllata brasiliana Tim Participacoes, il gruppo italiano ha esteso e aumentato l’offerta vincolante per il business mobile del gruppo carioca presentata il 18 luglio insieme a Telefonica – che opera in Brasile con Vivo – e a Claro. La proposta congiunta si alza così a 16,5 miliardi di reais, pari a circa 2,7 miliardi di euro, e prevede anche la possibilità di firmare contratti a lungo termine per l’utilizzo dell’infrastruttura del gruppo Oì.

La nuova offerta è soggetta ad alcune condizioni, ad esempio quella che prevede la “selezione come primo offerente”. In sostanza – in base a questo principio – Tim, Telefonica e Claro avrebbero diritto a pareggiare un’eventuale offerta migliore della loro all’asta per le attività mobili di Oì che si dovrebbe tenere in autunno.

“La revisione dell’offerta vincolante riafferma l’interesse di Tim per l’acquisizione dei beni mobili del Gruppo Oi – fanno sapere dalla società – nonché per contribuire al continuo sviluppo della telefonia mobile nel Paese”.

L’operazione, “se si dovesse concludere con successo – conclude la nota – porterà benefici agli azionisti e ai clienti grazie all’ulteriore crescita prevista, alle sinergie attese e al miglioramento della qualità del servizio.

Nei giorni scorsi Oi aveva annunciato di aver dato l’esclusiva per la trattativa, con il diritto a pareggiare le offerte più alte durante l’asta, all’operatore infrastrutturale Highline.

Martedì mattina il titolo in Borsa di Tim viaggia in lieve rialzo (+0,22%, a 0,3635 euro), mentre il Ftse Mib è poco sotto la parità.