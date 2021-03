Tim alla Milano Digital Week per l’innovazione tecnologica

Tim sarà protagonista dal 17 al 21 marzo alla Milano Digital Week con talk e webinar dedicati al tema della città equa e sostenibile

Il Gruppo TIM sarà protagonista anche quest’anno della Milano Digital Week 2021 in programma dal 17 al 21 marzo, attraverso una serie di talk e webinar per raccontare come l’innovazione tecnologica possa trasformare le nostre città e favorire inclusione e sostenibilità.

In particolare, durante gli incontri realizzati insieme a Olivetti, digital farm del Gruppo per l’IoT (Internet of Things), si condivideranno spunti, vision e soprattutto esperienze di Smart City e Smart District sempre più efficienti, Big Data e Smart Analytics e digital transformation del retail nel tessuto sociale urbano.

Con Noovle, la società del Gruppo che rappresenta il più grande progetto cloud del settore in Italia, si parlerà di Data Center ecosostenibili e della digitalizzazione come leva strategica per la ripresa economica del Paese. Verrà inoltre raccontata l’esperienza del Gruppo TIM nel Cloud Computing, gli Smart Urban Services, la Smart Community, i servizi per la Smart Agriculture, l’eXtended reality e i droni. Un focus verrà dedicato all’iniziativa “MIND Foods Hub” nell’ambito del “Milano Innovation District – MIND”, il grande progetto di riconversione e innovazione all’insegna della sostenibilità che coinvolge anche TIM.

Il format dei webinar, della durata di circa 30 minuti, prevede un talk a più voci condotto da un manager TIM e a cui prenderanno parte anche partner del Gruppo.

Tutti gli eventi saranno disponibili dal sito della Milano Digital Week all’indirizzo a partire dal 17 marzo.

TIM partecipa inoltre con Ivana Borrelli, responsabile Offerta 5G Verticals alla tavola rotonda virtuale a cura dell’organizzazione: “5G, gli operatori tlc raccontano il presente e il futuro”, panel disponibile online dal 19 marzo alle 14.30, e supporta l’evento “Mamma Dad” destinato alla didattica a distanza e agli orizzonti della nuova formazione previsto online il 18 marzo alle ore 11.