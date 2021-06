TIM: al via la prima rete cloud 5G in Italia

La soluzione sviluppata in collaborazione con TIM, Noovle, Google Cloud ed Ericcson consentirà alle imprese di offrire soluzioni sempre più integrate al fine di migliorare l’efficienza dei processi logistici e di produzione

Al via la prima rete cloud 5G in Italia targata TIM. La società guidata da Luigi Gubitosi insieme a Noovle – cloud company del Gruppo – lancia la nuova soluzione che consentirà di accelerare il processo di trasformazione digitale nel nostro Paese. In particolare, la rete consentirà la creazione di applicazioni digitali in 5G grazie all’automazione dei processi industriali e allo sviluppo di server in tempo reale. Il progetto si avvarrà dell’Edge Computing, dell’infrastruttura Telco Cloud di TIM, delle soluzioni Cloud di Google e infine delle tecnologie Ericsson 5G Core Network e Automation.

Si tratta di una grande opportunità per le imprese, soprattutto quelle del settore automotive e trasporti, che vogliono migliorare l’efficienza dei progetti logistici e di produzione collaborando con gli sviluppatori software. Questa iniziativa consentirà di avere uno sviluppo ancora più innovativo dell’industria italiana, aumentandone la competitività.

Inoltre, la “CLoud Network 5G” sarà disponibile in prossimità delle sedi delle aziende sulla base delle specifiche esigenze del cliente, al fine di garantire la latenza più bassa possibile, e consentirà di ottimizzare i tempi di realizzazione dei servizi di rete e i relativi costi, nel pieno rispetto della protezione dei dati e in linea con i più rigorosi standard di settore.

In questo modo, le aziende che vogliono adottare la connettività e i servizi 5G potranno avvalersi della rete radio banda ultra-larga (Ran) senza dover costruire l’infrastruttura fisica della rete core nei propri siti logistici o di produzione.