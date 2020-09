TikTok, No a Microsoft: Oracle partner tecnologico

La società che controlla TikTok ha ufficialmente rifiutato l’offerta di Microsoft. Si va verso un accordo con Oracle, ma non sarà una cessione: il colosso diventerà partner tecnologico negli Usa – Future in forte rialzo per Oracle

TikTok ha detto No a Microsoft e Sì a Oracle. ByteDance, la società cinese che controlla la piattaforma, ha rifiutato l’offerta di Microsoft per acquistare le attività americane di TikTok. “ByteDance ci ha fatto sapere oggi che non venderà le operazioni statunitensi di TikTok a Microsoft”, ha comunicato il gruppo di Redmond. Parallelamente, secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, il colosso cinese avrebbe dato il via libera ad Oracle.

Ricordiamo che domani, 15 settembre, scade il termine fissato da Trump. Se ByteDance non venderà, il 29 settembre la piattaforma sarà costretta a chiudere i battenti negli Usa a causa del divieto imposto dal presidente. Trump ha accusato il popolare social network di essere un veicolo di spionaggio a vantaggio della Cina e ha firmato ordini esecutivi per costringere ByteDance a vendere rapidamente le attività di TikTok in America.

L’operazione tra ByteDance e Oracle non è una vera e propria cessione. Secondo alcune fonti citate da Reuters, la società Usa diventerà partner tecnologico e gestirà i dati degli utenti americani di Tiktok. Il gruppo Usa starebbe negoziando anche una partecipazione negli asset statunitensi della App gestita da ByteDance. L’accordo dovrà essere finalizzato entro il prossimo 12 novembre.

Il prossimo passo sarà l’approvazione dell’intesa da parte della Casa Bianca e della Commissione investimenti stranieri negli Usa. Secondo gli analisti però, la soluzione scelta da ByteDance potrebbe piacere a Trump.

Nel frattempo, la decisione di TikTok sta già creando molto fermento in Borsa. I future di Wall Street indicano infatti Oracle in forte ascesa, con un rialzo superiore al 10% a quota 62,77 dollari. Microsoft invece sarebbe leggermente in ribasso (-0,34%).