The Sakura Diamond: anello con diamante rosa da 15,81 carati in asta da Christie’s

Christie’s ha offerto alcuni dei diamanti rosa più grandi e più rari della storia. The Winston Pink Legacy fu venduto a Ginevra nel 2018 e detiene ancora il record d’asta per carato per qualsiasi diamante rosa. The Sakura Diamond è una meraviglia della natura eccezionalmente rara e rappresenta un’espressione unica di identità e bellezza ipnotizzante attraverso la sua affascinante tonalità rosa porpora, che senza dubbio catturerà i cuori di intenditori e collezionisti esigenti in tutto il mondo

Christie’s presenta “The Sakura Diamond” – A 15.81 carat Fancy Vivid Purple Pink Internally Flawless Type lla Diamond Ring (Stima: HK $ 195 milioni – 300 milioni / US $ 25 milioni – 38 milioni), come uno dei punti salienti della stella Magnificent Jewels asta dal vivo a Hong Kong il 23 maggio. Questo capolavoro della natura immensamente importante ed eterno possiede una serie di distinte qualità rare: Rarità eccezionale: i diamanti colorati naturali sono tra le pietre preziose più rare e preziose. In particolare, la colorazione rosa dei diamanti è causata dalla distorsione del reticolo molecolare che avviene in modo casuale, rendendo i diamanti rosa estremamente difficili da tagliare dalla loro forma grezza. Dimensioni enormi: poiché meno del 10% dei diamanti rosa pesa più di 1/5 di carato, questo diamante Fancy Vivid Purple-Pink ha una dimensione senza precedenti di 15,81 carati, che è il più grande del suo genere (Fancy Vivid Purple-Pink ) da offrire in qualsiasi asta. Colore brillante: secondo GIA, solo il 4% dei diamanti rosa possiede un colore abbastanza profondo da essere qualificato come “Fancy Vivid”. Questa magnifica gemma è classificata come “Fancy Vivid” per la sua perfetta esposizione di forte saturazione e notevole tonalità rosa con un colore secondario di viola, che ricorda l’affascinante colore dei fiori di ciliegio, opportunamente coincidente con la primavera. “Sakura” è la parola giapponese per i bellissimi fiori di ciliegio che sbocciano per un periodo molto breve che indica l’inizio della primavera. Chiarezza impeccabile: i diamanti si formano in profondità nella crosta terrestre e la maggior parte dei diamanti rosa è quasi sempre inclusa. Inoltre, i diamanti rosa rientrano nella rara categoria di diamanti di tipo IIa, che costituisce meno del 2% di tutti i diamanti gemma. Sakura Diamond è stato classificato Internally Flawless, incarnando la sua eccezionale rarità e straordinaria trasparenza ottica.