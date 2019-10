Tesoro: primo bond in dollari dopo 9 anni

Il ministero potrebbe lanciare una nuova emissione multi-tranche denominata in dollari – Le ultime obbligazioni di Via XX Settembre in biglietti verdi risalgono al settembre del 2010

Per la prima volta dopo nove anni, il Tesoro italiano torna sul mercato con un bond denominato in dollari americani. O almeno, ci sta pensando. In una nota del ministero dell’Economia si legge che “una nuova emissione multi-tranche denominata in dollari in formato SEC-Registered Global potrà essere effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato”.

Per il momento, Via XX Settembre ha affidato a Barclays, HSBC e JP Morgan il mandato per organizzare una Global Investor Call alle ore 15:30 (orario italiano) del 7 ottobre, a cui potrà seguire una serie di call bilaterali con gli investitori.

Le obbligazioni saranno acquistabili da tutti: “Il mercato di riferimento (disciplinato da MIFID II) è composto da controparti qualificate, professionali e al dettaglio (tutti canali di distribuzione)”, precisa ancora il Tesoro, aggiungendo che “è prevista la stabilizzazione di prezzo secondo le regole Fsa e Icma”.

Questa emissione segna il ritorno dell’Italia sul mercato obbligazionario in dollari per la prima volta dal 2010. L’ultima emissione global in biglietti verdi risale infatti al settembre di nove anni fa: all’epoca fu un bond con scadenza triennale emesso per due miliardi di dollari.