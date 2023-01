Condividi Twitter

Tesla investe 3,6 miliardi nella giga-factory in Nevada, in arrivo 3mila assunzioni

L’investimento porterà alla creazione di due stabilimenti, uno per la produzione di celle per batterie, l’altro sarà il primo impianto ad alta produzione in serie

Tesla mette sul piatto 3,6 miliardi di dollari per espandere la sua fabbrica in Nevada. La casa automobilistica statunitense ha annunciato un maxi investimento miliardario sulla gigafactory in cui viene prodotto il camion elettrico “Semi” Tesla: investimento di 3,6 miliardi in Nevada Lo stabilimento del Nevada è la prima giga-factory di Tesla e ha iniziato a produrre batterie nel 2017. La casa automobilistica guidata da Elon Musk, oltre a quella del Nevada, ne possiede altre quattro: New York, Shanghai, Berlino e Texas. “Investiremo oltre 3,6 miliardi di dollari in più per continuare a sviluppare la gigafactory del Nevada” ha fatto sapere Tesla tramite una nota. Si tratta di una cifra leggermente superiore all’investimento iniziale per la costruzione della fabbrica, che ammontava a 3,5 miliardi di dollari nel 2014, ricorda Tesla. Secondo le previsioni, saranno creati due stabilimenti: il primo si occuperà della produzione di celle per batterie, con la “capacità di produrre batterie sufficienti per 1,5 milioni di veicoli leggeri all’anno”, e il secondo sarà il “primo impianto ad alta produzione in serie“. L’espansione della fabbrica del Nevada porterà inoltre 3.000 assunzioni. Dopo l’annuncio, nel pre-mercato, il titolo Tesla cede l’1,45% a 141,8 dollari per azione.