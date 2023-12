Terna, prima azienda italiana a ottenere la certificazione per i processi di amministrazione, finanza e controllo

Ottenuta la certificazione “UNI Pdr 104 2021”, che attesta la conformità dei suoi processi amministrativi e contabili con gli standard stabiliti. Il gestore della rete di trasmissione nazionale è stato anche ammesso al regime fiscale di Adempimento Collaborativo con l’Agenzia delle Entrate

Terna ha ottenuto la certificazione “UNI Pdr 104 2021”, che attesta la conformità dei suoi processi amministrativi e contabili con gli standard stabiliti. È la prima azienda italiana a ottenere questo riconoscimento. La certificazione si estende sia alla Capogruppo Terna S.p.A. che alle società controllate.

Il gestore della rete di trasmissione nazionale è stato anche ammesso al regime fiscale di Adempimento Collaborativo con l’Agenzia delle Entrate. Avviata così una collaborazione più stretta con l’Amministrazione finanziaria italiana rafforzando il rapporto di fiducia e trasparenza che permetterà di affrontare in modo collaborativo le questioni fiscali più rilevanti.

La certificazione UNI Pdr 104 2021

La certificazione “UNI Pdr 104 2021”, rilasciata da Intertek Italia e valida per cinque anni, attesta al Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia una solida governance su tutti gli aspetti amministrativi, fiscali e i relativi processi di controllo.

In particolare, la certificazione riconosce l’impegno del Gruppo nel perfezionare le procedure legate all’informativa finanziaria e sottolinea l’eccellenza delle competenze professionali e l’affidabilità del personale di Terna coinvolto nei settori di amministrazione, finanza e controllo.

L’adesione all’Adempimento Collaborativo

Terna è stata recentemente ammessa al regime fiscale di Adempimento Collaborativo con l’Agenzia delle Entrate, noto come “Cooperative Compliance“, qualificando la società come un interlocutore privilegiato dell’Agenzia delle Entrate. L’ammissione di Terna a questo regime, dopo una valutazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, conferma la presenza di un sistema aziendale adeguato per rilevare, gestire, controllare e mitigare situazioni a rischio fiscale.

L’adesione al regime di Adempimento Collaborativo mira a incrementare la certezza sulle questioni fiscali cruciali attraverso un dialogo costante e preventivo con l’Agenzia delle Entrate, mirato a una valutazione condivisa delle situazioni a rischio fiscale.

Il risultato incorpora la gestione della variabile fiscale tra gli indicatori di eccellenza del Gruppo, inclusi gli aspetti legati all’Ambiente, alla Società e alla Governance (ESG). Ciò è dovuto al fatto che le entrate fiscali rappresentano una fonte cruciale per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Piena trasparenza con l’amministrazione finanziaria italiana

La notifica di ammissione dell’Agenzia delle Entrate ha portato all’inserimento di Terna nell’elenco delle società che operano in piena trasparenza con l’Amministrazione finanziaria italiana, visibile sul sito web dell’Agenzia.