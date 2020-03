Terna, Piano 2024: oltre 7 miliardi per la transizione energetica

Il gruppo che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale alza ancora la spesa per cogliere la rivoluzione delle rinnovabili. Utile 2019 in crescita del 7,2%, dividendo di 24,95 centesimi

Terna alza la posta sugli investimenti e accentua gli sforzi sulla rete per garantire la transizione energetica. Il Piano Strategico 2020-24 porta a 7,3 miliardi gli investimenti per la rete elettrica italiana “per favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili in un sistema sempre più articolato e complesso” spiega il comunicato diffuso dal gruppo. Di questa cifra, 4 miliardi saranno investiti per lo sviluppo della rete. I progetti più importanti si confermano il Tyrrhenian Link – tra Campania, Sicilia e Sardegna – e il SA.CO.I.3, ovvero il rafforzamento del collegamento tra Sardegna, Corsica e Penisola Italiana. Altri due miliardi andranno a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio mentre 1 miliardo andrà alla sicurezza e alla difesa per accrescere la stabilità della rete nei punti più critici del backbone nazionale.

Uno sforzo notevole che alza l’asticella di oltre 1 miliardo dai 6,2 miliardi del precedente Piano. La strategia portata avanti dall’Ad Luigi Ferraris, nel precedente mandato e che conferma per il prossimo, mantiene e rafforza lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale in chiave di sostenibilità, spingendo ancora sulle interconnessioni con l’estero per fare dell’Italia – forte di una posizione geografica al centro del Mediterraneo – un hub energetico europeo. Una strategia che si sposa con il Green New Deal della presidente Ue Ursula von der Leyen.

Ferraris si prepara alla riconferma per il secondo mandato, in ticket con la presidente Catia Bastioli, promettendo ricavi a 2,9 miliardi e Ebitda a 2,17 miliardi a fine piano e una crescita media annua (Cagr) rispettivamente del 5 e del 4 per cento. Ciò consentirà di portare l’utile per azione a 48 centesimi nel 2024 e di spingere, nelle intenzioni del management, il valore degli asset regolati – il core business di Terna – ad una crescita del 5% a fine periodo.

Sono i numeri del Bilancio 2019 – approvati dal Cda insieme alla nuova strategia per il quinquennio – a consentire il salto in avanti. L’anno si chiude con un utile netto consolidato a quota 757,3 milioni in aumento del 7,2% e con un dividendo che sfiora i 25 centesimi (24,95 di cui 8,42 già anticipati, il resto arriverà a giugno). Confermati i dati sui ricavi (2,3 miliardi +4,5%) e Ebitda 1,74 miliardi (+5,5%). Gli investimenti hanno registrato un balzo del 15,9% a 1,3 miliardi, l’indebitamento finanziario ha così superato gli 8,2 miliardi (contro 7,9 al 31 dicembre 2018).

Il nuovo Piano Strategico rafforza anche la politica dei dividendi con una crescita media dell’8% tra il 2020 e il 2022 rispetto ai 29,5 centesimi del 2019 e un pay out del 75% per il 2023 e 2024 con dividendo minimo garantito su base del 2022.

Numeri che fanno esprimere a Luigi Ferraris la soddisfazione per “i risultati conseguiti nel 2019 a chiusura di un triennio caratterizzato da una trasformazione epocale del settore energetico in Italia, in Europa e nel mondo” .