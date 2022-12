Terna: perfezionato il secondo closing per la cessione delle attività in Uruguay per 27 milioni

Il gestore della rete elettrica nazionale ha perfezionato il secondo closing per la cessione delle attività di trasmissioni di energia elettrica del Gruppo in Sud America. Il closing degli altri progetti in Brasile e Perù sarà effettuato in più fasi

Terna ha perfezionato il secondo closing per la cessione a Cdpq, gruppo globale di investimenti, della società Difebal, titolare di una linea elettrica in Uruguay di complessivi 214 km per un corrispettivo (equity value) pari a oltre 27 milioni di euro, in linea con quanto previsto dall’accordo.

In base all’accordo firmato il 29 aprile scorso, il gruppo elettrico italiano sta dicendo piano piano addio a Brasile, Perù e Uruguay per rifocalizzare la propria presenza internazionale “in mercati con interessanti potenziali di crescita e a basso rischio”. Secondo l’accordo, infatti, Terna ha venduto l’intero portafoglio di linee elettriche in Sud America (1.200 chilometri di reti distribuite in Brasile, Perù e Uruguay) per oltre 265 milioni di euro.

La cessione degli altri progetti verrà perfezionata in più fasi, conseguenti al soddisfacimento di alcune condizioni.

Ad assistere Terna nell’operazione è stato, in qualità di advisor finanziario, il gruppo Santander Corporate & Investment Banking, mentre a fornire supporto legale è stato lo studio internazionale DLA Piper e da Posadas, Posadas & Vecino in qualità di advisor locale. Cdpq è stata assistita dallo studio legale brasiliano Pinheiro Neto Advogados e da Ferrere in qualità di advisor locale.