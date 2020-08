Terna negli indici di sostenibilità FTSE4Good da 16 anni

Terna è stata inclusa per la 16esima volta consecutiva nei prestigiosi indici di sostenibilità FTSE4Good – La dimostrazione della concreta integrazione delle politiche di business con principi di sostenibilità

Terna conquista, ancora una volta, una posizione di spicco negli indici Ftse4Good. Per il 16esimo anno consecutivo, il gruppo si conferma tra le aziende più attente ai temi della sostenibilità.

FTSE4Good Europe Index include le aziende Europee che si distinguono per la gestione trasparente e applicazione di criteri sostenibili. Tale valutazione viene condotta 2 volte l’anno, a marzo e a settembre, per includere nuove aziende oppure escludere quelle che non hanno mantenuto gli standard di sostenibilità richiesti. Sono oltre 300 gli indicatori presi in considerazione, relativi a diverse tematiche, tra cui il cambiamento climatico, la corporate governance e il rispetto dei diritti umani.

A dare l’annuncio è proprio l’azienda attraverso una nota, nella quale scrive come tale risultato “consolidi ulteriormente la strategia di Terna orientata a coniugare sostenibilità e crescita”. Inoltre, la conferma per il 16esimo anno consecutivo, rafforza la leadership del gruppo in tema di finanza sostenibile, comprovata dalla costante crescita degli investitori socialmente responsabili (Sri) nell’azionario dell’azienda, che attualmente rappresentano l’11,8% del flottante (in crescita rispetto al 9,5% nel 2018 e all’8,3% nel 2017).

Infine, il gruppo ricorda che “per da 2 anni consecutivi Industry Leader del settore Elettrico Utilities nel Dow Jones Sustainability Index, è inclusa in tutti i più importanti indici di sostenibilità tra cui Bloomberg-dei, Ecpsi, Sei-Ethibel, Euronext Vigeo, Msci, Stoxx Esg, Stoxx Low Carbon e Gc100 (United Nations Global Compact)”.