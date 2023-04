Terna lancia bond da 750 milioni di euro a 6 anni: boom di richieste

Il bond, in scadenza il 21 aprile 2029, pagherà una cedola annuale pari a 3,625% e sarà emesso a un prezzo pari a 99,281%. Ecco tutti i dettagli

Terna ha lanciato con successo un’emissione obbligazionaria, single tranche, in euro, a tasso fisso e per un totale di 750 milioni di euro. Il bond prevede una durata pari a 6 anni e scadenza in data 21 aprile 2029, pagherà una cedola annuale pari a 3,625% e sarà emesso a un prezzo pari a 99,281%, con uno spread di 70 punti base rispetto al midswap. La data di regolamento dell’emissione è prevista per il 21 aprile 2023. Boom di richieste pari a circa 4 volte l’offerta, è stata realizzata nell’ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes (EMTN), il cui ammontare complessivo è pari a 9 miliardi di euro e a cui è stato attribuito un rating BBB+ da Standard and Poor’s e (P)Baa2 da Moody’s.

Si prevede che i proventi dell’emissione siano utilizzati dal gruppo della rete elettrica “per soddisfare l’ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo e a copertura delle esigenze del Piano Industriale”, spiega in un comunicato aggiungendo che “per il prestito obbligazionario in oggetto, sarà presentata – al momento dell’emissione – una richiesta di ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange”.

Le banche impegnate nell’operazione sono Bnp Paribas, Credit Agricole, Caixabank, Goldman Sachs, Hsbc, Imi, JpMorgan, Mediobanca, Morgan Stanley e Unicredit. Il rating atteso per il nuovo titolo e’ Baa2 da Moody’s e BBB+ da S&P.