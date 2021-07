Terna: finanziamento di 300 milioni da Bei

L’accordo raggiunto con Bei è finalizzato agli investimenti del piano industriale al 2025 Driving Energy e rientra nella politica di ottimizzazione della struttura finanziaria del gruppo

Terna ha sottoscritto un accordo con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per un finanziamento da 300 milioni di euro a sostegno del Piano Industriale 2021-2025 “Driving Energy”, che prevede investimenti per complessivi 8,9 miliardi di euro per la transizione energetica. Lo comunica la società che gestisce la rete elettrica nazionale.

In particolare, gli investimenti di Terna per i prossimi cinque anni, considerati al 95% sostenibili in base ai criteri della tassonomia europea, sono finalizzati all’integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili e all’incremento della sicurezza e resilienza del sistema, con l’obiettivo di risolvere le congestioni di rete e potenziare le dorsali indispensabili al trasporto dell’energia dai luoghi di produzione a quelli di consumo, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici a lungo termine nazionali e dell’UE.

Questo prestito a 22 anni, caratterizzato da durata più lunga e costi più competitivi rispetto a quelli di mercato, rientra nella politica di ottimizzazione della struttura finanziaria di Terna.

Con tale operazione, salgono a circa 2,3 miliardi i finanziamenti complessivi in essere tra Terna e la BEI.