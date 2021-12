Terna acquista asset nel veronese per oltre 10 milioni

Si tratta di asset di trasmissione realizzati in origine negli anni ’50 – L’accordo riguarda 122 km di elettrodotti ad alta tensione di proprietà̀ di Megareti e 2 stazioni di Agsm Verona

Terna fa acquisti nel veronese. Megareti spa – società del gruppo Agsm Aim che si occupa della gestione del servizio di distribuzione e misura del gas e dell’energia elettrica di Verona – ha sottoscritto con Terna due contratti per la cessione dei propri impianti ricompresi nella rete di trasmissione nazionale. I contratti hanno un valore complessivo di 10,5 milioni di euro, di cui 8,5 di competenza di Megareti e 280 mila di Agsm Lighting.

In particolare, l’accordo riguarda 122 km di elettrodotti ad alta tensione di proprietà̀ di Megareti spa (di cui due linee in alta tensione in comproprietà̀ con Dolomiti Energia) ricompresi nella rete di trasmissione nazionale e 2 stazioni di Agsm Verona: “ricevitorie Sud” e “ricevitorie Ovest”.





In base all’accordo Megareti continua a svolgere l’esercizio e la manutenzione sulle stazioni elettriche cedute per almeno altri tre anni.

Il ricavato dell’operazione sarà utilizzato per incrementare il piano degli investimenti da 136milioni di euro previsto nel periodo 2021-2025, che rientra nella strategia del gruppo guidato da Stefano Donnarumma di unificare l’infrastruttura nazionale di trasmissione, consolidando porzioni di rete ad alta tensione in capo a utility locali. Con l’obiettivo di aumentare l’efficienza e l’affidabilità della rete sia in termini di riduzione delle interruzioni che nella velocità dei tempi di esecuzione con nuove infrastrutture, il rinnovo degli impianti e l’utilizzo delle moderne tecnologie.