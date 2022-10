Telecomunicazioni, Mediobanca: I semestre +3,6% nel mondo, ma l’Italia è in calo. Ecco la classifica delle telco

A dominare il mercato globale sono le società cinesi. Il mercato italiano ha visto il giro d’affari scendere del 3,7% medio annuo dal 2010 e nel primo semetre quest’anno perde il 4,6%. Tim scende al 19esimo posto nella classifica globale delle telco.

Il settore mondiale delle telecomunicazioni ha resistito al contesto geopolitico in peggioramento, registrando un giro d’affari aggregato in crescita del 3,6% annuo nel primo semestre del 2022, ma l’Europa rimane ferma con un modesto +0,5% e l’Italia continua il trend negativo, con Tim scesa in 19esima posizione tra le 30 maggiori società di tlc, superata dalla canadese Bce.

È quanto emerge dall’indagine annuale sui maggiori gruppi mondiali e italiani nel settore delle telecomunicazioni realizzato dall’Area Studi Mediobanca, che analizza i dati delle 30 maggiori telco internazionali con ricavi superiori ai 9 miliardi di euro, di cui 13 hanno sede nell’Emea, 11 in Asia & Pacifico e le rimanenti 6 nelle Americhe. Nel periodo si è attenuata, ma non esaurita, la spinta al traffico dati legata alla pandemia di Covid-19.

Le cinesi trainano il gruppo, con un +10,7%

A trainare il gruppo sono le società cinesi che nel primo semestre hanno registrato una crescita del 10,7%. Nella classifica mondiale per ricavi, le prime due posizioni sono entrambe occupate da gruppi statunitensi (AT&T a 149,1 miliardi e Verizon a 118 miliardi), seguiti da China Mobile (con 117,9 miliardi) che ha scalzato Deutsche Telekom (108,8 miliardi) dall’ultimo gradino del podio. La centralità dei player asiatici, rileva lo studio, è confermata dalla presenza di cinque di essi tra i primi dieci operatori.

Mercato italiano: giro d’affari sceso del 4,6%

Tim è scesa in 19esima posizione, superata dalla canadese Bce. Nel mercato italiano, il comparto ha perso 14 miliardi rispetto dal 2010, il giro d’affari sceso del 3,7% medio annuo con la rete mobile in maggior affanno (-5%) rispetto alla fissa (-2,5%). Nel primo semestre 2022 i ricavi domestici dei principali operatori italiani hanno proseguito il trend calante, scendendo del 4,6% (-3,1% il comparto mobile e -5,8% il fisso). La contrazione del fatturato rimane concentrata nei primi tre operatori: Tim ha visto un -7,5% per la “domestic unit”, Wind Tre un -6,1% e Vodafone -2,5%, con una diminuzione cumulata di 258 milioni. Continua la crescita di Iliad (+15,4% sul primo semestre 2021), in rialzo anche PosteMobile (+3,3%) e Fastweb (+1,5%).