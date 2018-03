Telecom, Vivendi presenta lista per collegio sindacale

In seguito al Cda-lampo di ieri, la lista è stata depositata in vista dell’assemblea degli azionisti ordinari di Telecom convocata per il 24 aprile

Dopo il Cda di Tim di ieri che ha rinviato la soluzione dello scontro Vivendi-Elliott al 9 aprile, i francesi hanno presentato la loro lista di candidati per il collegio sindacale di Telecom Italia. Lo comunica la società italiana in una nota, spiegando che il gruppo guidato da Vincent Bolloré ha dichiarato una partecipazione complessiva pari al 23,94% circa del capitale di Tim con diritto di voto. La lista, depositata in vista dell’assemblea degli azionisti ordinari di Telecom convocata per il 24 aprile, contiene i seguenti candidati: per la carica di sindaco effettivo: Marco Fazzini, Francesco Schiavone Panni, Giulia De Martino, Pietro Mastrapasqua e Mara Vanzetta;

per la carica di sindaco supplente: Antonia Coppola, Andrea Balelli, Maria Francesca Talamonti, Silvio Tirdi. Inoltre, Vivendi ha proposto di determinare il compenso del collegio sindacale negli importi di 135mila euro lordi l’anno per il Presidente del collegio sindacale e di 95mila euro lordi l’anno per ciascuno dei sindaci effettivi.