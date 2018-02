Rai Way e F2i rilanciano su Persidera (Telecom)

Secondo fonti finanziarie si tratterà di un ritocco “non sostanziale” – Si lavora anche su alcune clausole contenute nell’offerta

Advisor al lavoro sull’offerta di Rai Way e F2i per Persidera, la società dei multiplex di cui Telecom ha la maggioranza. In vista del cda del gruppo telefonico di domani convocato proprio per trattare il nodo Persidera, secondo quanto si apprende, il prezzo offerto sarà leggermente ritoccato.

Secondo fonti finanziarie si tratterà di un ritocco “non sostanziale”. Si lavora anche su alcune clausole contenute nell’offerta. RaiWay-F2i hanno messo sul piatto circa 250 milioni per i multiplex di Persidera. Nell’operazione ha voce in capitolo anche il socio di minoranza, Gedi che finora ha valutato troppo modesta l’offerta di Raiway -F2i.

Telecom, secondo quanto deciso dall’Europa nei confronti di Vivendi dopo l’acquisizione delle quote nel gruppo italiano, deve avviare l’operazione di vendita o quotazione o alienazione della quota di Telecom in un trust entro fine febbraio. Gli occhi sono ora puntati sul board di Telecom di domani.