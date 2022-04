TEFAF Maastrich 2022: partecipazione di 242 tra i migliori mercanti e galleristi del mondo (elenco)

TEFAF Maastrich, mercato internazionale dell’arte apre al pubblico mondiale di collezionisti privati, curatori e direttori museali, professionisti del settore e appassionati

TEFAF Maastricht, la rinomata fiera internazionale di antichità e design, aprirà – dopo due anni di assenza a causa della pandemia – la sua trentacinquesima edizione da sabato 25 giugno a giovedì 30 giugno.

Per la prima volta nella sua storia, TEFAF si terrà nel mese di giugno anziché a marzo, per poi ritornare ad avere luogo come sempre intorno a primavera nell’edizione del 2023, prevista dall’11 al 19 marzo.

L’edizione 2022 coinvolgerà 242 espositori per un totale di 20 nazioni: 217 galleristi già precedentemente presenti alla Fiera, e 19 che vi esporranno per la prima volta. Inoltre, l’iniziativa TEFAF Showcase darà il benvenuto a 6 gallerie di recente apertura, accogliendole per la prima volta all’interno della comunità di TEFAF: si tratta di Bartha Contemporary (Regno Unito), Galerie Nicolas Bourriaud (Francia), Imperial Art (Francia), Galerie Mendes (Francia), Galerie Pauline Pavec (Francia), e Royal Provenance (Francia).

Queste le parole del Presidente Hidde van Seggelen: “Parlo a nome di tutta la comunità di galleristi quando dico che riaprire le porte della trentacinquesima edizione di TEFAF Maastricht è una grande emozione. I nostri espositori hanno sempre portato alla Fiera un ricco patrimonio di storia ed esperienza, e quest’anno non farà eccezione. Con l’edizione di giugno ci uniremo con piacere ad altri eventi artistici e culturali di rilievo mondiale che avranno luogo nello stesso mese in Europa, rendendola così la destinazione d’elezione per i collezionisti e gli appassionati di tutto il mondo”.

www.tefaf.com

Lista completa degli espositori di TEFAF Maastricht 2022

