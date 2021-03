Svolta Pfizer: vaccino efficace anche per fascia 12-15 anni

Il siero proteggerebbe ancora meglio gli adolescenti rispetto agli adulti, con gli stessi (minimi) effetti collaterali. Ora la casa farmaceutica invierà i risultati dello studio alla FDA per il via libera alla somministrazione

Un’altra buona notizia arriva dal mondo farmaceutico e stavolta interessa le fasce di età più giovani, quelle meno colpite dalle forme gravi di Covid-19 ma purtroppo decisive nella trasmissione del virus. Soprattutto, l’annuncio di Pfizer può segnare una svolta per il ritorno alla scuola in presenza, senza rischi: il vaccino anti-Covid prodotto con BioNTech è efficace anche sugli adolescenti. Anzi, protegge i ragazzi della fascia di età tra i 12 e i 15 anni meglio di quanto non faccia con gli adulti, a parità di dose somministrata. Lo studio è giunto alla fase III, quella decisiva e precedente alla definitiva approvazione: per questo adesso Pfizer accelera e prevede di presentare a breve i nuovi dati alla Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia regolatoria dei farmaci americana, per un’estensione ai più giovani dell’autorizzazione all’uso di emergenza del suo vaccino a due dosi.

La sperimentazione, che non è ancora stata pubblicata su una rivista scientifica, è stata condotta su 2.260 adolescenti americani. I risultati mostrano che l’antidoto ha suscitato forti risposte anticorpali un mese dopo la seconda dose, superando addirittura le risposte anticorpali registrate nei giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni coinvolti in studi precedenti. Nello studio sugli adolescenti, i ricercatori hanno osservato 18 casi di Covid-19 tra i 1.129 partecipanti a cui è stato somministrato un placebo e nessun caso tra i 1.131 volontari che hanno ricevuto il vaccino. Il vaccino è attualmente autorizzato negli Stati Uniti per l’uso di emergenza nelle persone di età pari o superiore ai 16 anni.

Anche dal punto di vista degli effetti collaterali, non c’è nulla di nuovo da segnalare. Se questi risultati venissero confermati, milioni di famiglie americane (e forse anche europee, se dovesse arrivare anche l’ok dell’Ema e ci fossero dosi disponibili) potrebbero presto tornare alla normalità. Ora Pfizer e BioNTech hanno avviato una sperimentazione clinica del vaccino in bambini sotto i 12 anni d’età e solo la scorsa settimana hanno iniziato le vaccinazioni nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.