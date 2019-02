Svolta Brexit: rinvio o referendum, ecco cosa sta succedendo

Per la prima volta, maggioranza e opposizione cambiano le carte in tavola – la Premier britannica sarebbe pronta a chiedere un rinvio della Brexit allo scopo di trovare un nuovo accordo che escluda un No deal – Il leader laburista appoggia formalmente l’ipotesi di convocare un nuovo referendum – La sterlina va in orbita – Ecco le ultime novità dal Regno Unito

Colpo di scena nel Regno Unito. A poco più di un mese dalla Brexit, maggioranza e opposizione cambiano le carte in tavola. Da un lato c’è Theresa May, pronta secondo la stampa britannica a chiedere un rinvio della data di fuoriuscita dall’Unione Europea allo scopo di portare avanti il negoziato con Bruxelles. Dall’altro c’è Jeremy Corbyn, leader dell’opposizione laburista, che appoggia formalmente la possibilità di convocare un nuovo referendum sulla Brexit. Due aperture che potrebbero modificare radicalmente il futuro del Regno Unito mentre le lancette avvicinano inesorabilmente la data del divorzio ufficiale, previsto per il prossimo 29 marzo.

Mai fino ad oggi, da una parte e dall’altra, si era formalmente arrivati a rimettere in discussione né la data di fuoriuscita, né la Brexit in sé e per sé.

BREXIT: LA SVOLTA DI THERESA MAY

Sui giornali britannici oggi i titoli d’apertura sono tutti per la premier. Secondo le indiscrezioni, Theresa May potrebbe presentarsi di nuovo di fronte al Parlamento – dove è attesa per stasera – chiedendo di rinviare la Brexit allo scopo di escludere categoricamente l’ipotesi di un “No deal”, un’uscita senza accordo che potrebbe mettere in ginocchio il Regno Unito sin da subito. Non a caso la proposta arriva proprio nel momento in cui i primi effetti della Brexit cominciano a manifestarsi, con la crescita che si riduce e il mercato del lavoro che rallenta.

Fino ad oggi, come detto, May aveva sempre rifiutato l’opzione di un rinvio. La sua strategia si è sempre basata su un aut-aut: o il mio accordo – che tra l’altro Bruxelles continua a rifiutarsi di modificare – o nessun accordo.

Nelle ultime ore la possibile svolta. Secondo quanto riportato da Evening Standard e dagli altri organi di stampa Uk, May potrebbe confermare oggi che, se la Camera dei Comuni non approverà l’accordo sulla Brexit entro il 12 marzo (il voto sarebbe dovuto avvenire già questa settimana, ma la Premier ha preso tempo), il Parlamento potrebbe essere chiamato a votare sull’estensione dell’articolo 50. Parlando in parole povere: un rinvio della Brexit.

Un’ipotesi che tra l’altro ha già incontrato il favore dell’Ue. Da Sharm el-Sheikh, dove ha incontrato May, il presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, ha infatti affermato che estendere l’articolo 50 per evitare una Brexit senza accordo sarebbe “una soluzione razionale” e l’Ue “dimostrerebbe comprensione”.

BREXIT: CORBYN APRE A UN SECONDO REFERENDUM

Dall’altro lato della barricata c’è Jeremy Corbyn, numero uno del Labour Party, che apre formalmente all’ipotesi di un secondo referendum. Il leader laburista ha annunciato tre diversi emendamenti. Il primo, che sarà presentato mercoledì 27 febbraio, rappresenta una sorta di piano B che consiste in una Brexit soft attraverso la quale il Regno Unito potrebbe restare nell’Unione Europea con un “allineamento ravvicinato al mercato unico” europeo.

Il secondo emendamento, promosso dalla deputata laburista Yvette Cooper e dal conservatore pro Remain, Oliver Letwin, stabilisce che se entro il 13 marzo May non riuscirà a far approvare il suo accordo, il controllo sulla Brexit passerà al Parlamento che, come primo atto, chiederà a Bruxelles di rinviare la data di fuoriuscita dall’Ue, probabilmente al 2021.

Il terzo, ed è in questo frangente che arriva la vera svolta, prevede un secondo referendum sulla Brexit. L’emendamento, che potrebbe essere presentato a marzo, stabilisce che nel caso in cui il piano alternativo alla Brexit presentato dai laburisti venisse bocciato, si punterebbe tutto su un “nuovo voto pubblico”. “La novità”, dicono fonti ben informate del partito laburista britannico, è che “ora il voto popolare diventerà la priorità se le opzioni sul tavolo resteranno il piano May o il No Deal”.

“In un modo o nell’altro – ha affermato Corbyn – faremo tutto quanto in nostro potere per evitare un no deal o una devastante Brexit Tory basata sull’accordo di Theresa May già bocciato a valanga” dalla Camera dei Comuni.

Una apertura mai vista fino ad oggi da parte di Corbyn che mira anche a ricompattare il suo partito dopo l’emorragia di deputati vissuta nelle scorse settimane.

BREXIT: LA STERLINA VOLA, LA BORSA AFFONDA

Le importanti novità arrivate nelle ultime ore sulla Brexit hanno causato l’immediata reazione dei mercati. Sul fronte valutario, la sterlina si è spinta ai massimi da un mese sul dollaro e ha toccato il massimo da 10 mesi sull’euro. Al momento il cambio GBP/USD si attesta a quota 1.31881 punti (+0,5%), mentre EUR/GBP viaggia a quota 0.86164, in discesa dello 0,5%.

Sull’azionario, la Borsa di Londra si tinge di rosso, cedendo oltre l’1% e realizzando la peggior performance tra i listini euro e no euro.