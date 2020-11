Superbonus 110%, Banco Bpm lancia un’offerta tutta digitale

La banca guidata da Giuseppe Castagna propone un’offerta integralmente digitalizzata che, attraverso una piattaforma realizzata da TeamSystem, consentirà agli utenti di gestire online tutti i servizi collegati al superbonus – Collaborazione con Cherry 106

Banco Bpm avvia i servizi relativi al Superbonus 110%. La banca guidata da Giuseppe Castagna accoglierà le richieste di cessione dei crediti d’imposta che arriveranno dalle famiglie, dalle imprese e dagli enti del Terzo Settore, permettendo loro di usufruire delle nuove agevolazioni fiscali sulla riqualificazione degli edifici residenziali previste dal decreto Rilancio.

“L’offerta Banco Bpm si distingue al momento sul mercato come l’unica che sarà pressoché integralmente digitalizzata, grazie alla piattaforma online disponibile sia per imprese che per privati e condomini, che sarà a breve online e progressivamente attiva in tutte le sue funzionalità”, comunica la banca attraverso una nota.

A regime la piattaforma, realizzata da white-e srl società controllata dal Gruppo TeamSystem, consentirà agli utenti di gestire digitalmente tutti i servizi collegati al superbonus e agli altri bonus fiscali previsti dalla legge. Ci sarà la possibilità di inserire i documenti, avviare le pratiche e completarle.

Per quanto riguarda i servizi offerti dall’istituto, oltre al Superbonus, gli utenti potranno usufruire delle altre agevolazioni già attive come quelle relative all’Ecobonus e al Sismabonus e le diverse linee di credito finalizzate all’anticipo in favore delle imprese costruttrici e di fornitura impianti che praticano lo sconto in fattura, ai privati ed ai condomini della liquidità necessaria all’avvio e alla realizzazione delle opere edili previste dal quadro normativo che definisce le agevolazioni fiscali.

Alla collaborazione con il gruppo TeamSystem che ha realizzato la piattaforma, si aggiunge inoltre quella con Cherry 106, operatore attivo nel mercato della cessione dei crediti sotto la guida di Giovanni Bossi, che avrà il compito di predisporre i prodotti di acquisto crediti fiscali in quattro tipologie diverse. “Gli accordi con Kpmg e Protos, leader in ambito fiscale e tecnico – progettuale, completano il quadro delle partnership”, spiega Banco Bpm.