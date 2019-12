Su First&Food il sorbetto natalizio della chef friulana

La ricetta della settimana di First&Food, portale del gruppo FIRSTonline dedicato all’enogastronomia, è quella della chef stellata Antonia Klugman, triestina di nascita ma friulana d’adozione

Su First&Food, il magazine di FIRSTonline dedicato al gustosissimo universo del cibo, la chef del weekend è la stellata Antonia Klugman, triestina di nascita ma friulana per vocazione. La sua audace scelta è stata quella di un ristorante a pochi passi dal confine con la Slovenia, a testimoniare un atto d’amore per la natura e il territorio da esaltare attraverso la creatività. La ricetta che Giuliano De Risi vi propone è pazzesca e assolutamente coerente col periodo invernale e natalizio: si tratta del sorbetto di abete e more, una originale ricetta che profuma di Natale, un Natale dei boschi con i profumi del territorio, dall’abete al tartufo alle more, ai mirtilli (non proprio di stagione ma comunque tipici della montagna…), interpretato con grande creatività e delicatezza come è nelle sue corde.

Il “menù” di First&Food tuttavia non si ferma qui: si parla parecchio anche di vini, collegando la notizia dell’export made in Italy alle elezioni inglesi e all’imminente Brexit, che però a quanto pare non peserà troppo sul mercato enologico. Per voi anche la storica dell’oliva bianca leucolea, impiantata in Italia durante la Magna Grecia, riscoperta da tempo al Sud e di recente nella Tuscia Viterbese, dove la sua coltivazione è accompagnata da un ricco progetto archeologico e culturale. Infine, il food collegato all’attualità sportiva: il nuovo allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, è infatti da molti anni un ristoratore di successo. Ha iniziato con il Bistrot Gattuso&Bianchi di Gallarate, alle porte di Milano, con un locale che è insieme pescheria e ristorante di pesce.