Su First&Food i record del Prosecco e il nuovo caffè Illy-De’Longhi

Weekend ricco di notizie su First&Food, il magazine di FIRSTonline dedicato all’universo del cibo. Settembre è tempo di vendemmia e allora come non registrare quella da record del Prosecco veneto, che nel 2019 festeggia sia il riconoscimento UNESCO che il primato di vino italiano più consumato all’estero, con un clamoroso aumento del 50% delle esportazioni verso la Francia, terra dello champagne.

Lo chef della settimana invece è il salentino Pietro Penna: passato per la grande scuola del prestigioso George V a Parigi, unico italiano in una brigata di 80 chef francesi, il cuoco è approdato a Manduria in un castello di inizio ‘900 dove coniuga tradizioni del territorio con tecniche internazionali di cottura, ma senza stravolgere la materia. La sua ricetta che vi proponiamo è: carrè di agnello, camomilla, carciofi e lampascioni selvatici.

Infine, buone notizie per gli amanti del caffè: nell’era delle cialde e delle capsule, Illy e De’Longhi hanno messo a punto una nuova macchinetta del caffè per uso domestico, che fa il caffè esattamente come al bar. La qualità è garantita dalle due eccellenze italiane, così come il risparmio: fatta così, una tazzina di caffè costa solo 7 centesimi. Ed evita gli scarti delle capsule in plastica…