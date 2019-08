Su FIRST Arte Racconto della domenica e calendario Pirelli

Sul sito dedicato al mondo culturale un menù ricco di notizie: dal nuovo calendario Pirelli ispirato a Shakespeare al turismo delle grandi navi a Venezia, passando per il Cinema America di Roma e per il museo più alto d’Europa in Trentino.

Settimana come al solito ricca di contenuti su FIRST Arte, il portale di FIRSTonline dedicato al mondo culturale. In questi giorni sono uscite le anticipazioni del calendario Pirelli 2020, confezionato dal fotografo Paolo Roversi tra Parigi e Verona. Perché Verona? Facile, il nuovo calendario Pirelli è ispirato a Shakespeare e si intitola “Looking for Juliet”.

Nel menù ci sono anche diversi eventi e mostre, con una bella riflessione di Marika Lion sulle grandi navi che stanno distruggendo il turismo a Venezia. E’ tempo di bilanci (molto positivi) per l’iniziativa del Cinema in Piazza, organizzata dall’associazione romana Piccolo America, finita quest’anno al centro delle polemiche per aver subito diverse aggressioni a sfondo fascista.

Vi proponiamo anche una chicca: il museo più alto d’Europa? E’ in Trentino, sulle Dolomiti. Infine l’immancabile Racconto della Domenica: questa settimana tocca a “Il cartello” di Giorgio Pirazzini. Un tributo all’artista e attivista Vann Nath, attraverso un viaggio in una Cambogia madida di lacrime, “dove il sangue scorre copioso come la pioggia costante”. Un Paese dove, secondo l’autore, non c’è spazio per l’amore e la bellezza.