Student Housing: 1,2 miliardi di euro per 60 mila nuovi posti letto in Italia. Al via il roadshow di Cdp e Mur

Partito il roadshow promosso da Cassa Depositi e Prestiti e il Ministero dell’Università e della Ricerca che mette a disposizione 1,2 miliardi di euro per la creazione di 60.000 nuovi posti letto per studenti entro il 2026

Ha preso il via ieri a Roma, il Roadshow promosso da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) con l’obiettivo di presentare le nuove opportunità di sviluppo dello student housing in Italia. L’iniziativa è parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che prevede un investimento di 1,2 miliardi di euro per la creazione di 60.000 nuovi posti letto entro il 2026.

A chi è rivolto il bando Mur

Il bando del Murè rivolto ai gestori di residenze sia pubblici che privati interessati a partecipare alla realizzazione di studentati. Ogni gestore può beneficiare di un contributo economico significativo, stimato intorno ai 20.000 euro per ogni nuovo posto letto, a condizione che venga applicata una tariffa inferiore del 15% rispetto ai valori medi di mercato. Inoltre, un terzo dei nuovi alloggi sarà destinato a studenti provenienti da famiglie a basso reddito, con tariffe ulteriormente contenute.

L’incontro inaugurale a Roma

La prima tappa del Roadshow, intitolata “Student Housing e risorse Pnrr: istruzioni per l’uso”, si è svolta presso la sede di Cdp a Roma. Il panel dei relatori includeva personalità di spicco come il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il Commissario Straordinario per gli alloggi universitari, Manuela Manenti, oltre al Presidente e all’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini e Dario Scannapieco. L’evento ha attratto numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, degli atenei, degli enti per il diritto allo studio, delle associazioni e del mondo imprenditoriale.

Cdp: attivato un portale web per accedere alla risorse

Per agevolare l’accesso alle risorse del bando, Cdp ha sviluppato un portale web dedicato. Qui, i potenziali gestori di residenze possono presentare la loro candidatura digitalizzata e utilizzare un simulatore online innovativo per calcolare in anticipo l’importo del canone di locazione dell’immobile.

Le prossime tappe del Roadshow

Dopo l’evento romano, il Roadshow proseguirà nelle prossime settimane in altre città italiane. Le prossime tappe sono già programmate a Milano il 27 giugno e a Palermo il 1° luglio. Queste città sono state selezionate in base ai fabbisogni di alloggi per studenti, mirando a ridurre la distanza tra il numero di posti letto disponibili e il target necessario per garantire una dotazione adeguata.