Street art: un murales eco sui navigli di Milano per l’ultimo SUV della Peugeot

La nuova Peugeot modello SUV, reclamizzata nella città dove queste macchine vengono danneggiate. Pubblicità a contrario ?

Un murales sui navigli per far conoscere la nuova Peugeot E-2008. Stellantis sceglie la street art per lanciare il nuovo veicolo e lo fa partendo da Milano. Il disegno ambisce ad essere esempio ecologico di valorizzazione urbana.

L’auto in questione è un SUV, “compatto e grintoso” dice la casa costruttrice. La società ha affidato il lavoro d’immagjne all’artista italiano Erics One su un progetto ideato da Omnicom for Peugeot Engine. Tutto rientra in una campagna multimediale che durerà alcune settimane.

Il SUV è elettrico, ma è pur sempre un tipo di vettura che eccita la fantasia e le azioni dimostrative contro i possessori di queste auto. A Bologna, Roma, Napoli, Firenze, nella stessa Milano, ci sono organizzazioni che danneggiano le auto con grande frequenza. Viene presentata come forma di disobbedienza- non accettabile certamente – per il clima e l’ambiente.

Dicono che sono macchine pericolose, inadatte a città congestionate, che inquinano. Qui parliamo di una vettura con motore elettrico, le cui dimensioni con relativo peso sono in ogni caso indigeste ai contestatori. La pubblicità può diventare un caso.

Arte persuasiva

Abbiamo affidato il murales (visibile fino al 21 novembre) al mood astratto di Erics One, per parlare anche alle nuove generazioni con uno stile fresco e leggero. Vi è raffigurata una città del futuro, i cui “fondamenti sono armonia ed eco-sostenibilità, simboleggiata da una pala eolica e da elementi naturali che richiamano il legame fra l’uomo e il mondo della natura”. Un opera realizzata con le vernici Airlite, note per abbattere gli inquinanti atmosferici.

I murales sono espressioni artistiche di qualità. L’auto sarà venduta anche attraverso spot, manifesti e cartelloni. Peugeot è un grande marchio.

Da quando negli Usa si sono diffuse ricerche secondo cui SUV e pick up provocano più incidenti di altre vettura anche in Italia si è cominciato a classificare gli incidenti in base ai fuoristrada.

Milano è diventata la capitale di questo particolare tipo di atti di ribellione. Sono atti vandalici. Il murales in un’altra città non avrebbe dato da pensare. Qui Peugeot-Stellantis rappresenta in positivo un modello di auto venduto in tutto il mondo. L’ artista sfida particolari pregiudizi che hanno bisogno di forme di comunicazione dirette per non rovinare battaglie giuste con comportamenti illogici. L’arte puo essere anche persuasiva.