Stpg Scouting Capital Advisors, Davide Milano nuovo managing partner della sede torinese

Davide Milano entra nella società specializzata nelle attività di corporate finance dopo un’esperienza in Oaklins Italy. Va a rafforzare la sede di Torino aperta dallo scorso anno

Davide Milano è il nuovo managing partner di Stpg Scouting Capital Advisors, realtà internazionale specializzata nelle attività di corporate finance. Lo annuncia una nota della società fondata e guidata dal ceo Rinaldo Sassi. “L’arrivo del professionista nella sede di Torino consente di incrementare la squadra di esperti con competenze a livello mondiale nel settore M&A e arricchire il patrimonio del Gruppo grazie alla sua esperienza internazionale nel mondo delle Spac (Special Purpose Acquisition Company)”, particolari società appartenenti alla categoria dei cosiddetti “veicoli societari d’investimento” che raccolgono capitali di rischio destinati ad essere impiegati in un operazione di acquisizione di una società obiettivo.

“Ho individuato in Stpg una realtà unica e indipendente con una forte visione imprenditoriale ed internazionale e con un network coeso che si avvale di strumenti tecnologici di assoluto livello, peculiarità che contraddistingue il Gruppo – ha dichiarato Davide Milano –. Sono felice di poter mettere a disposizione le mie competenze al servizio di una realtà in costante crescita, in cui operano professionisti altamente qualificati. Le mie esperienze di M&A a livello internazionale in ambito Industrial e Food & Beverage e l’angolo particolare delle Spac si aggiungono all’importante know how già esistente”.

Chi è Davide Milano

Proveniente da Oaklins Italy, Milano vanta una ventennale esperienza in operazioni di M&A con un angolo midmarket e crossborder. Tra il 2013 e il 2023 è stato promotore delle Spac “Industrial Stars of Italy 1, 2, 3 e 4”, l’ultima delle quali ha annunciato nel maggio 2023 la business combination con Sicily By Car. È stato inoltre un co-promotore della prima Spac olandese Dutch Stars One e della prima Spac in Repubblica Ceca Wood Spac One.