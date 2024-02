Stellantis, spinta sull’elettrico: investimento da 103 milioni in Ungheria. Giovedì i conti in cda

Aumenta così la produzione di moduli a propulsione elettrica, i cosiddetti Edm che già si fanno in Francia e in Indiana. A Mirafiori nel 2024 salirà la produzione di componenti ibride

In attesa di giovedì, quando il cda sarà chiamato ad approvare i conti della quarta trimestrale, Stellantis dà nuovo impulso alla realizzazione di motori elettrici attraverso la produzione di moduli di propulsione elettrica (Edm) anche in Ungheria. Gli Edm si fanno già negli impianti di Tremery-Metz in Francia e Kokomo in Indiana. In Italia, nel corso del 2024 il comprensorio di Mirafiori aumenterà la produzione delle trasmissioni elettrificate a doppia frizione di nuova generazione per i veicoli Stellantis ibridi e ibridi plug-in. La produzione in Ungheria partirà alla fine del 2026 con un investimento di 103 milioni, che beneficia dello stanziamento del governo ungherese.

Stellantis e la transizione verso l’elettrificazione

“Avviare la produzione dei moduli di propulsione elettrica a Szentgotthárd accelera la nostra transizione verso l’elettrificazione. Si tratta di un intervento che ci avvicina ulteriormente all’obiettivo di fornire ai clienti una mobilità pulita, sicura ed economicamente accessibile”, afferma Arnaud Deboeuf, chief manufacturing officer di Stellantis. “I dipendenti dello stabilimento possono essere orgogliosi del fatto che il loro lavoro sarà parte integrante del nostro futuro elettrificato, un fattore fondamentale nell’offerta di veicoli elettrici dei nostri brand iconici, leader di settore e sempre più orientati al cliente”.

“Questo investimento dimostra l’importanza crescente dell’Ungheria nel favorire la transizione dell’industria automobilistica verso l’elettrificazione. Adesso, la produzione di propulsori tradizionali sarà affiancata da quella di moduli di propulsione elettrica. Con questo investimento proteggiamo i posti di lavoro e assicuriamo il futuro dello stabilimento di Szentgotthárd”, afferma il ministro Péter Szijjártó. Gli Edm prodotti a Szentgotthárd saranno utilizzati nei veicoli assemblati su una nuova piattaforma Stla dedicata ai veicoli elettrici Bev.I dipendenti di Stellantis parteciperanno a corsi di formazione e aggiornamento, così da ottenere le competenze necessarie alla lavorazione e all’assemblaggio di Edm.

Stellantis prima per capitalizzazione a Piazza Affari

Intanto, continua la corsa a Piazza Affari del titolo Stellantis, oggi a +0,4% in controtendenza rispetto al FtseMib. Già di qualche giorno fa la notizia che il titolo si conferma primo a Piazza Affari per capitalizzazione di mercato nonché quinta tra le principali case automobilistiche, posizionandosi alle spalle di Tesla, Toyota, Porsche e Mercedes. Dunque, con una capitalizzazione di mercato di circa 66,6 miliardi di euro Stellantis è al primo posto, seguita da Ferrari (62,6 miliardi) ed Enel (61,6 miliardi).