Stellantis sospende la produzione in Russia, nella fabbrica di Kaluga. Il titolo cade a Piazza Affari

In una nota, il gruppo spiega di aver preso questa decisione “al fine di garantire il pieno rispetto di tutte le molteplici sanzioni e di tutelare i propri dipendenti”

Stellantis sospende la produzione nel suo stabilimento di Kaluga in Russia. Lo comunica il gruppo in una nota. “In seguito al quotidiano rafforzamento delle molteplici sanzioni e alle difficoltà logistiche riscontrate – si legge – Stellantis ha sospeso la propria attività produttiva a Kaluga, al fine di garantire il pieno rispetto di tutte le molteplici sanzioni e di tutelare i propri dipendenti”.

Nella stessa nota il gruppo automobilistico afferma di condannare la violenza e di sostenere “qualsiasi azione che possa riportare la pace”.

Il titolo Stellantis crolla a Piazza Affari

A un’ora dall’apertura, il titolo in Borsa di Stellantis cede il 4,5%, a 13,432 euro. Si tratta di una delle peggiori prestazioni sul Ftse Mib, che negli stessi minuti, anche per l’effetto cedole – tra cui quella di Stellantis – viaggia in rosso di circa un punto percentuale.