Stellantis: la vendita di auto elettriche nel mondo cresce del 50% nel primo semestre. Utile netto a 8 miliardi. Guidance ok

Ricavi netti pari a 88 miliardi di euro, in aumento del 17% rispetto a un anno fa. Confermata la guidance. Cresce Maserati. La nuova 500 è la Bev più venduta in Germania e Italia. Tavares: “Prestazioni fuori dal comune”

Brilla Stellantis nel primo trimestre 2022 portandosi a casa un utile netto di 8,0 miliardi di euro (+34%) e un flusso di cassa industriale netto di 5,3 miliardi di euro, cresciuto di 6,5 miliardi rispetto al primo semestre 2021. L’utile operativo adjusted è di 12,4 miliardi di euro, in crescita del 44% e con margine al 14,1%. A trainare il business sono le macchine elettriche, che hanno visto vendite globali in crescita di quasi il 50%, portando l’azienda sul podio delle vendite di Bev e Lev nell’UE30 e negli Stati Uniti.

Stellantis ha confermato la guidance per l’intero 2022. Il gruppo stima di registrare a fine anno un margine sull’utile operativo rettificato (margine Aoi) a doppia cifra e un free cash flow industriale positivo, dice la nota.

“Il piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis procede a pieno ritmo, sostenuto da profitti record e dall’impennata delle vendite di veicoli a basse emissioni (LEV), che includono veicoli elettrici a batteria (BEV), ibridi plug-in (PHEV) e a celle a combustibile”, prosegue la società. Le vendite globali di BEV sono aumentate di quasi il 50% su base annua, raggiungendo le 136 mila unità.

Tavares: “Stiamo diventando un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile”

“In un contesto globale complesso proseguiamo sulla strada del piano ‘Dare Forward’, ottenendo prestazioni fuori dal comune e attuando la nostra ambiziosa strategia di elettrificazione”, ha detto Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Insieme alla resilienza, all’agilità e alla mentalità imprenditoriale delle nostre persone e grazie anche ai nostri partner innovativi, stiamo trasformando Stellantis in un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile e pronta per il futuro. Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento a tutti i dipendenti di Stellantis per l’impegno profuso e il contributo dato a questi risultati”.

L’azienda, che offre attualmente 20 BEV, si è posizionata al secondo posto nel mercato UE30 per vendite di BEV e LEV (con un divario inferiore a 1.000 veicoli rispetto al leader dei LEV) e al terzo posto nel mercato statunitense per vendite di LEV. Per il 2024 ha in programma il lancio di altri 28 modelli BEV.

Gli altri dati finanziari

Nel dettaglio, i ricavi netti si sono attestati a 88,0 miliardi di euro, in crescita del 17% rispetto al 1° semestre 2021 pro-forma, dice una nota della società, precisando che il risultato è stato ottenuto “grazie ai forti prezzi netti, al mix di veicoli e agli effetti positivi dei cambi di conversione”. Il flusso di cassa industriale netto di 5,3 miliardi di euro è cresciuto di 6,5 miliardi di euro rispetto al 1° semestre 2021. La liquidità industriale disponibile ammonta a 59,7 miliardi di euro.

I dati regionali

Europa

Nel mercato europeo allargato, il margine AOI è salito a 10,4% con un incremento di 160 punti base.

La Fiat Nuova 500 è stata il BEV più venduto in Germania e in Italia e la Peugeot e-208 è stato il BEV più venduto in Francia. Jeep Compass e Renegade sono state la prima e la seconda vettura LEV più vendute in Italia. Peugeot 208, Opel Corsa, Citroën C3, Fiat Panda e Fiat 500 sono cinque dei 10 veicoli più venduti nell’UE30.BEV Battery Electric Vehicle.

Rialzo anche in casa Maserati con un margine AOI del 6,6%, in crescita di 330 punti base. L’AOI è

più che raddoppiato raggiungendo i 62 milioni di euro, dice la nota che ricorda come a maggio scorso sia stata presentata la nuova MC20 Cielo e a fine giugno sia stato lanciato il nuovo Grecale con le prime consegne in Europa, mentre a luglio sia stata presentata la Supercar in edizione limitata.

Stati Uniti

Tutte e tre le regioni hanno raggiunto margini AOI a due cifre. Nel Nord America Stellantis ha ottenuto profitti record, con un margine di risultato operativo rettificato (AOI) del 18,1%, con una quota di mercato aumentata di 40 punti base su base annua, raggiungendo l’11,3%. La quota statunitense in particolare è in aumento di 50 punti base, raggiungendo l’11,7%. Jeep Wrangler 4xe rimane il PHEV più venduto negli Stati Uniti con 19 mila unità vendute nel 1° semestre, in crescita del 55% su base annua. “La nuovissima Jeep Grand Cherokee 4xe è in arrivo nelle concessionarie, presto seguita dalle nuovissime Wagoneer L e Grand Wagoneer L alla fine del 2022” dice la nota.

Sud America

In Sud America è più che triplicato l’AOI salendo a un miliardo di euro, con un margine del 13,9%. Leader di mercato nella regione con una quota del 23,5%, Fiat è stato il marchio più venduto nella region e Jeep è il marchio di SUV più venduto in Brasile.

Medio Oriente

Nel Medio Oriente e Africa il margine AOI è cresciuto al 15,5% con un incremento di 580 punti base e un AOI di 472 milioni di euro. La quota di mercato è cresciuta di 20 punti base, raggiungendo l’11,9%. In Cina, India e Asia-Pacifico il margine AOI è del 13,4%, con AOI in crescita del 40% a 289 milioni di euro. Le nuovissime Jeep Meridian e Citroën C3 sono state lanciate in India e le consegne sono iniziate rispettivamente a giugno e luglio” ricorda la nota.

Stellantis si rafforza nell’ecosistema delle batterie

Stellatis conferma le ubicazioni delle cinque gigafactories (tre in Europa e due in Nord America), in collaborazione con Automotive Cells Company, Samsung SDI e LG Energy Solution e viene rafforzata la fornitura di idrossido di litio a basso contenuto di carbonio con la sottoscrizione di accordi con Vulcan Energy e Controlled Thermal Resources, rispettivamente in Europa e in Nord America, dice la nota. Gli accordi con Samsung SDI e LG Energy Solution sono soggetti alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative.