Stellantis Financial Services: nominati i nuovi vertici, Giulio Viale direttore generale

Stellantis Financial Services Italia, nuova società di Stellantis per i servizi di finanziamento e leasing per tutti i marchi del gruppo nel settore automotive, ha nominato il nuovo top management. Giulio Viale, ex country manager di Fca Bank Italia, sarà il nuovo direttore generale mentre Pier Marco Alciati ha assunto il ruolo di vicedirettore generale (carica ricoperta anche in Banca Psa Italia).

“Sono molto onorato di questa nomina ed entusiasta di iniziare questo percorso. Sono certo di poter raggiungere degli ottimi risultati, insieme a tutto il team di Stellantis Financial Services, al Gruppo Stellantis e alla rete di concessionari” ha commentato Giulio Viale.

“È nata la più grande Captive del settore automotive in Italia e sono orgoglioso di prendere parte a questa sfida: la nostra unicità e la nostra passione ci permetteranno di affrontarla al meglio” il pensiero di Alciati.

L’obiettivo della nuova direzione generale

La scelta dei vertici della direzione generale è il primo atto ufficiale che fa seguito alla nascita di Stellantis Financial Services. Il nuovo top management è chiamato a guidare la banca italiana (precedentemente denominata Banca Psa Italia), nata dalla riorganizzazione della struttura di finanziamento e leasing di Stellantis. La nuova società è diventata la più grande società di finanziamento nel settore automotive in Italia. La strategia della casa automobilistica, come delineato nel piano strategico Dare Forward 2030, è quella di sfruttare meglio i suoi rami di servizi finanziari, con l’obiettivo di raddoppiare il suo reddito bancario netto entro il 2030 e il proprio margine di intermediazione, passando da 2,9 a 5,8 miliardi di euro.

Stellantis Financial Services Italia è partner finanziario esclusivo di tutti i brand del gruppo Stellantis (Abarth & C, Alfa Romeo, Citroen, Ds Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot e Spoticar). La società gestirà i marchi in collaborazione con Bnp Paribas Personal Finance per Regno Unito, Austria e Germania, mentre collaborerà con Santander Consumer Finance per i restanti Paesi europei, Italia compresa.

Prima di questa riorganizzazione esistevano tre entità finanziarie e due di leasing, per un totale di cinque società, che operavano a seconda degli Stati e dei diversi marchi che appartengono al gruppo.