Stellantis: al vie le trattative con Symbio, specialista dell’idrogeno. Joint venture di Michelin e Faurecia

L’azienda francese è specializzata in sistemi a celle di combustibile (fuel cell) e quindi attiva nel settore della mobilita’ a idrogeno a zero emissioni. Il closing atteso per marzo prossimo.

Stellantis compie un nuovo passo nel campo dell’idrogeno. Il gruppo ha avviato trattative esclusive per acquisire una “considerevole quota di partecipazione” nel capitale di Symbio, azienda specializzata in sistemi a celle di combustibile (fuel cell) e quindi attiva nel settore della mobilita’ a idrogeno a zero emissioni. Stellantis andrà ad affiancarsi Michelin e Faurecia, attuali azionisti della società nata nel 2010 tramite un accordo di joint venture tra la multinazionale dei pneumatici e il componentista francese.

La chiusura della transazione è prevista nei primi mesi del 2023 ed e’ soggetta alle consuete condizioni di chiusura, incluse le approvazioni normative.

Il titolo Stellantis a Piazza Affari quota oggi 13,16 euro in rialzo dello 0,27%.

Stellantis entra i Symbio, Tavares: con questo passo si velocizzerà lo sviluppo della tecnologia a idrogeno

L’operazione permetterà a Stellantis di rafforzare i legami con Symbio e accelerare le strategie di crescita nel campo delle celle a combustibile di idrogeno: negli ultimi mesi del 2021 sono stati lanciati i primi furgoni di medie dimensioni dotati di fuel cell sviluppate proprio con l’azienda francese, ma l’obiettivo è di ampliare l’offerta ai veicoli commerciali leggeri di grandi dimensioni dal 2024 in Europa e dal 2025 negli Stati Uniti, nonché di valutare opportunità di espansione nei mezzi pesanti.

“La tabella di marcia di Symbio per gli aspetti tecnici combacia perfettamente con i piani di Stellantis relativi alla mobilità a idrogeno in Europa e negli Stati Uniti”, ha detto Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, sottolineando che “questo passo consentirà di velocizzare lo sviluppo di questa tecnologia, che consentirà di offrire ai nostri clienti nuovi prodotti a basse emissioni oltre ai tradizionali veicoli elettrici”. Tavares si è detto grato “ai team di Faurecia, Michelin e Symbio per il loro impegno a favore dell’innovazione, dell’eccellenza e della collaborazione; tutti noi lavoriamo per raggiungere l’obiettivo di una mobilità decarbonizzata”.

Nel piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha previsto l’ampliamento dell’offerta di veicoli a idrogeno ai furgoni di grandi dimensioni a partire dal 2024 in Europa e dal 2025 negli Stati Uniti. In questo modo Stellantis mostra l’intenzione di studiare ulteriori opportunità nel settore dei veicoli pesanti, lasciato indietro, perchè considerato poco profittevole, dopo la separazione da Iveco.

Che cosa fa Symbio ?

Nell’ottobre 2022 Symbio ha presentato il progetto HyMotive che dovrebbe consentire di sviluppare la sua capacità produttiva in Francia fino a 100.000 sistemi all’anno entro il 2028, con la conseguente creazione di 1000 i posti di lavoro in Francia. I motori a idrogeno saranno destinati ai veicoli commerciali e a mezzi pesanti: promettono di ricaricarsi in 3-5 minuti e di garantire un’autonomia di 1000 chilometri senza produrre emissioni di Co2. “Questa transazione consentirà a Symbio di svilupparsi ulteriormente facendo leva sulla posizione di leadership detenuta da Stellantis nei mercati automotive europei e statunitensi” dice una nota della società.

“Con l’intenzione di acquisire una quota di partecipazione in Symbio, Stellantis conferma la validità dell’approccio di Michelin e Faurecia per la creazione di un leader globale nella mobilità a zero emissioni. La nuova struttura porterà all’accelerazione e alla globalizzazione della crescita di Symbio a vantaggio dei clienti” ha affermato Patrick Koller, CEO di Faurecia.

Florent Menegaux, CEO di Michelin ha dichiarato: “Michelin è convinta che la tecnologia a celle a combustibile a idrogeno contribuirà in modo sostanziale alla decarbonizzazione della mobilità e anche oltre. Questo è ciò che spinge Michelin a operare in questo ambito con spirito pionieristico da oltre 20 anni. L’ingresso di Stellantis nel capitale di Symbio rafforzerebbe questa convinzione e fungerebbe da catalizzatore per l’enorme slancio del settore che abbiamo creato con Faurecia”.