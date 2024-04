Stati generali 2024, Pesaro Capitale italiana della cultura accessibile: appuntamento sabato 13 aprile 

Quest’anno, all’interno della cornice di Pesaro Capitale della Cultura 2024, si terrà la terza edizione dell’evento che vede coinvolti artisti e testimoni di “buone pratiche inclusive”

Pesaro si prepara ad accogliere un momento di riflessione e dialogo fondamentale per la sua comunità: gli Stati Generali dell’Accessibilità. In un anno particolarmente significativo, in cui la città si fregia del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024, questo appuntamento diventa ancora più centrale nel tessuto cittadino.

Sabato 13 aprile, presso l’Auditorium Scavolini, cittadini e esperti si riuniranno per discutere e condividere le buone pratiche riguardanti l’inclusione e l’accessibilità nei luoghi culturali italiani. Le iscrizioni sono aperte, offrendo a tutti la possibilità di partecipare e contribuire a questa importante conversazione.

Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale di Pesaro con delega al Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peba), ha espresso la soddisfazione nell’organizzare questo evento nel contesto dell’anno straordinario dedicato alla città come Capitale della Cultura Accessibile. “È un momento di orgoglio per la nostra comunità,” afferma Perugini, “che si impegna con determinazione verso un futuro più inclusivo e accessibile per tutti”.

La giornata si preannuncia densa di spunti e riflessioni, arricchita dalla collaborazione con “O anche no”, il programma Rai dedicato all’inclusione sociale, alla disabilità e ai diritti fondamentali. Questa partnership permetterà di diffondere le idee emerse durante gli Stati Generali non solo a Pesaro, ma anche su scala nazionale attraverso i canali televisivi Rai e RaiPlay.

Perugini sottolinea il successo delle precedenti edizioni degli Stati Generali dell’Accessibilità, che hanno contribuito a plasmare il Peba, recentemente approvato all’unanimità dal Consiglio comunale. Questo piano, realizzato in collaborazione con Maruska Palazzi, Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità di Pesaro, si propone di eliminare le barriere, non solo architettoniche ma anche sociali, aprendo le porte della cultura a ogni individuo.

Gli Stati generali dell’accessibilità: il programma

Ecco il programma:

Apertura porte ore 8:30 – 9.30

Saluti istituzionali ore 10:00 – 11.00: Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale, DanieleVimini, vicesindaco e assessore alla bellezza, Maruska Palazzi, garante dei diritti delle persone con disabilità Matteo Ricci, sindaco di Pesaro

Modera: Paola Severini Melograni, giornalista e conduttrice radiotelevisiva

Panel#1 ore 11:00 – 13.00

Mauro Salvatore, museo Diocesano di Brescia; Marco Pentassuglia, festival Il Giullare; Antonello Grimaldi, Veneranda Biblioteca Ambrosiana; Emanuela Borin, comitato disabilità x Municipio Roma; Tommaso Ussardi, Orchestra Senzaspine; Roberto Gandini, laboratorio integrato Piero Gabrielli – Teatro Argentina; Gloria Verricelli, compagnia Monpoliere

Pausa pranzo ore 13:00 – 14.30

Panel# 2 ore 14:30 – 16.30

Paolo Falessi, ladri di Carrozzelle; Roberto Natale, Rai per la Sostenibilità Mark De Laurentis, Enac – Tutela diritti dei passeggeri; Edith Gabrielli, Vive Francesca Gambella, Associazione Museum; Alberto Benchimol, Dolomiti Outdoor Laura Bellagarda, ATE; Enzo Calabrese, Progetto Villaggio

Show ore 16:30 – 18:00

Federico Santangelo, Ladri di Carrozzelle, Festival II Giullare Associazioni AISPOD

Videomessaggi

Roberto Sciarratta, Parco Archeologico Valle dei Templi; Alessandra Quarto, Museo Poldi Pezzoli;

Stefano Bruno Galli, Professore Università degli Studi di Milano; Ugo Bressanello, Domus de Luna; Marina Giacometti, Associazione Ottavo Giorno; Coro Manos Blancas