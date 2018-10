Start up innovative, al via il nuovo bando Vodafone per il 5G

La raccolta delle candidature si concluderà il 31 gennaio 2019. In palio 2,5 milioni di finanziamenti e l’assistenza a servizi di consulenza specialistica. L’iniziativa si svolge in collaborazione con il PoliHub del Politecnico di Milano. Scelti i due vincitori del primo bando: Math&Sport e weAR

Al via il secondo bando di Vodafone Italia “Action for 5G” dedicato alle startup e piccole e medie imprese – afferma il comunicato diffuso dall’azienda telefonica – che vogliono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia con progetti di robotica, sensoristica, dispositivi connessi di Realtà Aumentata e Realtà Virtuale.

Ecco allora i requisiti per partecipare:

i progetti dovranno utilizzare almeno una delle caratteristiche distintive del 5G: velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo, latenza sotto i 10 millisecondi, elevata densità di connessioni.

Quello lanciato oggi, giovedì 4 ottobre, è il secondo bando “Action for 5G” lanciato da Vodafone con il PoliHub del Politecnico di Milano. Il progetto prevede 4 bandi annuali per un investimento complessivo di 10 milioni.

Per questo secondo bando Vodafone mette a disposizione 2,5 milioni , servizi di consulenza tecnico-specialistica sul 5G e l’accesso all’Open Lab 5G di Vodafone Italia e al Campus Open Lab del Politecnico di Milano. La raccolta delle candidature si apre oggi fino al 31 gennaio. I migliori progetti saranno oggetto di due diligence da parte di investitori italiani e di esperti di settore, entreranno nella fase di “Progettazione in 5G” a partire da aprile fino a giugno 2019 e accederanno a un primo round di finanziamento per sviluppare l’idea progettuale in ottica 5G.

I progetti saranno valutati da un comitato costituto da membri di Vodafone Italia, Politecnico di Milano e venture capitalist, che selezionerà i finalisti più innovativi e strategici.

Sono infine state scelte le due le due startup vincitrici del primo bando, provengono dal mondo dello sport e della manutenzione assistita: Math&Sport e weAR. La prima ha presentato un progetto che ha l’obiettivo di rendere più interattiva l’esperienza del tifoso allo stadio, sfruttando la Realtà Aumentata per avere informazioni di gioco in tempo reale. La seconda, sempre attraverso la Realtà Aumentata, sviluppa soluzioni di manutenzione che abilitano manuali interattivi e collaborazione a distanza in tempo reale fra addetto in loco e esperto da remoto. Entrambe le startup stanno ora sviluppando con Vodafone il prototipo in 5G del loro progetto.