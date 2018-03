Spotify: quotazione “diretta” da 1 miliardo sul Nyse

La società ha chiesto alla Sec una “quotazione diretta” sul Nyse: non ci sarà alcuna banca d’investimento incaricata della vendita dei titoli, che saranno offerti direttamente in Borsa.

Dopo tati rumors, è arrivata l’ufficialità. Spotify, il gigante americano della musica via streaming, ha inviato alla Securities and Exchange Commission (la Consob americana) una richiesta di “quotazione diretta” sul Nyse, con l’obiettivo di vendere titoli fino a un miliardo di dollari. La differenza rispetto a un’Ipo tradizionale è che, con questa modalità, non è previsto alcun road show, né l’emissione di nuovi titoli. Ma soprattutto non ci sarà alcuna banca d’investimento incaricata della vendita dei titoli, che saranno offerti direttamente in Borsa.

La società ha spiegato di aver scelto questa strada perché “quotare titoli ordinari al Nyse senza underwriter è un metodo nuovo per iniziare le quotazioni”. Il prezzo di collocamento sarà determinato dagli ordini di acquisto e vendita raccolti dai broker-dealers. Se gli azionisti registrati, come il Ceo Daniel Ek e il cofondatore Martin Lorentzon, sceglieranno di vendere titoli, Spotify non riceverà alcun guadagno.

Stando alla società, leader in Usa davanti ad Apple Misic, le azioni del gruppo sono state scambiate privatamente a 132,5 dollari l’una: una cifra che determinerebbe una valutazione di Spotify superiore ai 23 miliardi di dollari.

Dal documento depositato alla Sec emerge che nel 2017 Spotify ha prodotto un fatturato di 4,09 miliardi di euro, in forte rialzo rispetto ai 2,952 miliardi dell’anno precedente e agli 1,940 miliardi del 2015. Tuttavia, l’ultimo esercizio si è chiuso comunque con una perdita di 1,24 miliardi di euro, un rosso più grave di quelli registrati nel 2016 (539 milioni) e nel 2015 (230 milioni).

Stando ai numeri diffusi dal gruppo, lo scorso 31 dicembre Spotify poteva contare su 159 milioni di utenti attivi, di cui 71 milioni premium (cioè paganti).

Sempre secondo le indiscrezioni che rimandano ai documenti depositati alla Sec, Spotify sbarcherà in borsa con il simbolo SPOT.