Spesometro light, proroga ufficiale: la scadenza slitta al 6 aprile

L’Agenzia delle Entrate rinvia di oltre un mese anche per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute – Semplificate e ridotte le informazioni richieste

Con un provvedimento arrivato oggi, lunedì 5 febbraio, l’Agenzia delle Entrate modifica la scadenza dello spesometro light. La comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2017 dovrà essere inviata entro il 6 aprile. A stabilire la nuova data è un provvedimento firmato dal direttore, Ernesto Maria Ruffini, che de facto fa slittare il termine di oltre un mese. Fino ad oggi, l’ultimo giorno utile per inviare la documentazione era fissato al 28 febbraio.

Come spiega l’Agenzia delle Entrate in una nota, il termine del 6 aprile varrà “anche per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e per le relative variazioni”.

“Per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente – si legge nella nota -, la scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio, viene spostata al 6 aprile 2018, ossia al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento odierno. Alla stessa data è fissata la scadenza per le eventuali integrazioni e per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute. Inoltre, le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018 – anche per chi esercita l’opzione – potranno essere inviate con cadenza trimestrale o semestrale”.

Tra le nuove misure, spiega infine l’agenzia fiscale, “finalizzate ad alleggerire gli adempimenti per imprese e professionisti, vengono semplificate e ridotte le informazioni richieste, diventa possibile comunicare i dati riepilogativi per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, diventa facoltativa la scelta di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale”.