Sotheby’s porta in asta l’arte indiana del XVIII e XIX secolo

Sotheby’s il 27 ottobre prossimo terrà la prima asta dedicata esclusivamente ai Company School Paintings, il lavoro di maestri artisti indiani commissionati dai funzionari della Compagnia delle Indie Orientali nel XVIII e XIX secolo



Le opere in asta sono offerte dal collezionista americano e stimato mercante d’arte Carlton C. Rochell, Jr. Rochell ha trascorso i primi 18 anni della sua carriera da Sotheby’s, dove ha fondato l’Indian and Southeast Asian Art Department nel 1988.

Prima dell’asta indipendente a Londra il 27 ottobre, gli highlights di In an Indian Garden saranno in mostra nelle gallerie Sotheby’s a New York (17-20 settembre), Hong Kong (7-11 ottobre) e Londra (22-26 Ottobre).

Nel 2019 e nel 2020, The Wallace Collection ha presentato Forgotten Masters: Indian Painting per la East India Company, a cura del famoso scrittore e storico William Dalrymple. La mostra ha portato alla ribalta i nomi di alcuni dei migliori pittori indiani che lavoravano su carta durante il tardo periodo Mughal, introducendo il pubblico ai nomi di questi grandi artisti.

L’asta In “An Indian Garden” presenta molte opere della più famosa serie di dipinti della Company School, inclusi gli album commissionati da Sir Elijah e Lady Impey, i fratelli Fraser, il visconte Valentia e il maggiore generale Claude Martin. Il più famoso è quello della famiglia Impey, che ha creato un incantevole serraglio di animali nei loro giardini a Calcutta e ha assunto artisti locali per dipingere i dintorni, con più della metà della loro collezione di oltre 300 raffiguranti uccelli. La Impey Collection è stata venduta all’asta a Londra nel 1810, con diversi pezzi tenuti in istituzioni internazionali, tra cui il Metropolitan Museum of Art di New York – con un’immagine drammatica simile del Great Indian Fruit Bat – e il Victoria and Albert Museum di Londra.

Da questi inizi, le opere sono poi passate attraverso mani come quelle di Jacqueline Kennedy Onassis, che per molti anni ha posseduto l’interessante studio di una cicogna che mangia una lumaca, il famoso collezionista di dipinti dell’Asia meridionale Edwin Binney, il principale studioso e curatore Stuart Cary Welch e l’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Marocco, l’on. Joseph Verner Reed, Jr.

Opera in copertina: A Malabar Giant Squirrel in an Almond Tree, from the Impey Album, Signed by Shaykh Zayn al-Din, Company School, Calcutta, dated 1778 (est. £200,000-300,000)