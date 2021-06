Sotheby’s: in asta opere di Degas, Renoir e Redon (FOTO e stime)

Un eccezionale gruppo di opere di Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir e Odilon Redon, sarà offerto come parte della Sotheby’s Modern & Contemporary Art Evening Sale quest’estate a Londra, il 29 giugno

Le opere provengono da una stimata collezione privata e fresche sul mercato, queste cinque opere guardano oltre l’impressionismo e trasmettono la visione unicamente sensibile di ogni artista.

Tre di queste opere sono state eseguite a pastello, dai due artisti più strettamente legati al mezzo. Edgar Degas e Odilon Redon sono ampiamente considerati due dei più grandi fautori del pastello del XIX e XX secolo. Nessun altro artista del loro tempo ha creato immagini che possedessero così tanta vivacità, sottigliezza o profondità con il mezzo, che è stato utilizzato per la prima volta – e inventato da – Leonardo da Vinci durante il Rinascimento.

Ma sono stati Degas e Redon a coglierne entrambi la qualità fondamentale – l’immediatezza – e la sua versatilità, nel facilitare la capacità sia di disegnare che di dipingere con effetto immediato. Durante gli anni 1890, il pastello divenne il mezzo preferito di Redon e le opere prodotte durante questo decennio rivelano un nuovo approccio al colore, non più utilizzandolo naturalisticamente ma piuttosto per le sue qualità simboliche o espressive.

Pierre-Auguste Renoir, La bohémienne o La bergère, olio su tela, 1902 circa, stima £ 700.000-1.000.000

I dipinti di nudi di Renoir sono tra i suoi più grandi successi. A parte Degas, nessun altro pittore d’avanguardia della fine del XIX secolo ha concentrato più della sua energia sulla pittura di questo soggetto. Dal 1900 in poi il nudo femminile divenne uno dei soggetti più importanti di Renoir e La bohémienne rappresenta uno dei migliori esempi di questo periodo. La natura senza tempo del costume del modello e l’idillio pastorale che evoca sono stati un elemento importante delle successive tele di Renoir.

Odilon Redon, Profil bleu, pastello, circa 1895, stima £ 600.000-800.000

Le opere simboliste di Redon raramente vengono messe all’asta. Profil bleu risale a un periodo chiave, quando la principale preoccupazione dell’artista era quella di comunicare un’esperienza personale dello spirituale, che coincideva con un maggiore interesse per le immagini tratte dalle fedi buddiste e cristiane. Nel 1890 Redon strinse una stretta amicizia con Paul Gauguin e attraverso di lui conobbe gli artisti Nabis: il loro uso del colore, l’abbraccio del decorativo e l’interesse per il japonisme erano tutti importanti per Redon e la loro influenza può essere vista in Profil bleu. Questo pastello ha una colorazione particolarmente vivida – non ultimo nell’uso di un blu cobalto dalle tonalità intense – ed è particolarmente ricco e strutturato.

Edgar Degas, Le bain, pastel, 1883, stima £ 1.500.000-2.000.000

Questo pastello squisitamente composto presenta uno dei temi distintivi di Degas, quello di una donna nella privacy della sua toilette. Come nelle sue rappresentazioni di ballerini, Degas ha preferito catturare i suoi modelli in un momento privato, quando appaiono completamente assorbiti nella loro attività, completamente ignari di essere osservati. Nei suoi pastelli – un mezzo che ha fatto suo – Degas ha prodotto aree dense e opache di colore grezzo mentre contemporaneamente ne parafrasava altre senza alcun effetto dannoso sulla composizione complessiva. Poteva catturare momenti fugaci con una sicurezza ineguagliata da olio o acquerello.

Edgar Degas, Femme à sa toilette, pastello, 1897 circa, stima £1.000.000-1.500.000



Femme à sa toilette è un esempio lampante del fascino dell’artista per il nudo femminile nel processo di asciugatura dopo il bagno. La gamma di toni ricchi e vibranti e il trattamento equilibrato e proporzionato del corpo della donna lo classificano come un esempio compiuto della celebre serie di bagnanti dell’artista. Nei suoi pastelli degli anni 1890, l’attenzione di Degas si è spostata verso un nuovo interesse per il colore, in tandem con una ritrovata libertà di espressione. Questo senso di spontaneità si riflette anche nella sua tecnica di aggiungere strisce di carta in cima e in fondo al foglio, pratica che utilizzò spesso nelle sue opere mature, adattando le dimensioni e la forma del suo supporto in modo da adattarsi alla composizione emergente.

Pierre-Auguste Renoir, Femme à la rose, olio su tela, 1910, stima £ 1.000.000-1.500.000

Femme à la rose raffigura una delle belle giovani donne che sono venute a definire lo stile unico di ritrattistica di Renoir. A questo punto, si era allontanato dallo stile strettamente impressionista dei decenni precedenti e aveva trovato una nuova fonte di ispirazione in pittori come Tiziano e Rubens. Dipinto nella sua casa nel sud della Francia, questo esempio della tarda ritrattistica di Renoir è allo stesso tempo intimo e senza tempo.