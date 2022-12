Sostenibilità: Cdp lancia uno strumento “Sustainability-Linked Repo”

Con Bnp Paribas al via la prima operazione pronti contro termine i cui termini finanziari sono collegati al raggiungimento di determinati target di sostenibilità

Cdp lancia la prima operazione pronti contro termine legata ad obiettivi di sostenibilità, ‘Sustainability-Linked Repo’.

Sustainability-Linked Repo: i dettagli dell’operazione

In collaborazione con Bnp Paribas, Cdp ha definito i termini del “Sustainability-Linked Repo”, uno strumento di raccolta nel quale il raggiungimento di determinati target di sostenibilità da parte di Cdp incide sui termini finanziari dell’operazione.

In particolare, con questa transazione a medio termine, Cdp ottiene un finanziamento da Bnp Paribas nel corso del quale si impegna a migliorare il proprio giudizio sul profilo ambientale, sociale e di governance rilasciato da specializzate agenzie di rating Esg.

In caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di rating predefiniti, Cdp dovrà versare un “Premio di Sostenibilità” a BNP Paribas, che a sua volta destinerà tale premio al finanziamento di progetti di forestazione e altre iniziative, con sede in Italia, che puntano a promuovere la sostenibilità ambientale e la biodiversità e a contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

“L’operazione è in linea con le priorità individuate dal Piano Strategico 2022-2024 e conferma il ruolo di primo piano ricoperto da CDP nell’ambito della finanza sostenibile in Italia, consolidato dalle numerose emissioni obbligazionarie ESG lanciate a partire dal 2017 nell’ambito del proprio Green, Social and Sustainability Bond Framework”, sottolinea la società in una nota.