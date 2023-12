Solomon R. Guggenheim: Mariët Westermann nuova direttrice e CEO del Museo e Fondazione

Sarà Mariët Westermann a dirigere la Fondazione e il Museo Guggenheim di New York, l’istituzione di punta della Fondazione, e sarà anche l’amministratore delegato della Fondazione delle sue collezioni seminali e della sua costellazione di musei in Europa e ad Abu Dhabi. La Westermann entrerà ufficialmente a far parte del Guggenheim il 1 giugno 2024.

Mariët Westermann è stata nominata Direttrice e Amministratore Delegato del Museo e Fondazione Solomon R. Guggenheim, con il compito di supervisionare la Fondazione e la sua istituzione di punta a New York, e la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, e fornire una leadership collaborativa nel lavoro con i direttori del Guggenheim Museum Bilbao e del futuro Guggenheim Abu Dhabi.

La Westermann, attualmente vicerettore della New York University di Abu Dhabi, si unisce al Guggenheim con una comprovata esperienza di leader di successo di organizzazioni di fama mondiale nel campo dell’istruzione superiore e della filantropia, dedicate alle arti e alle discipline umanistiche. Porta una profonda conoscenza della storia dell’arte, dei musei e della ricerca combinata con esperienza nella gestione istituzionale, nella filantropia e nelle relazioni internazionali.

Precedentemente la Westermann ha guidato la NYU Abu Dhabi

NYU Abu Dhabi è campus di ricerca e arti liberali della New York University, in qualità di vicerettore, amministratore delegato e professore di arti e discipline umanistiche dal 2019. È stata una delle fondatrici dell’istituzione come prevosto dal 2007 al 2010. Alla New York University Abu Dhabi ha supervisionato tutti gli affari accademici, amministrativi, finanziari e operativi. Storica dell’arte di formazione, è ampiamente considerata una leader innovativa ed empatica che ispira l’eccellenza, gestisce la complessità e apporta una profonda comprensione di come l’arte, la cultura e le discipline umanistiche svolgono un ruolo fondamentale nel nostro mondo globalmente interconnesso ma spesso polarizzato.

Sotto la guida di Westermann, la NYU Abu Dhabi raggiunse il suo pieno livello universitario, reclutò dozzine di nuove facoltà tra cui Wole Soyinka, il primo premio Nobel dell’università, e sviluppò nuovi programmi tra cui un MFA in arti visive e media e un MBA da offrire presso la Stern School of della New York University. Attività commerciale. Ha promosso iniziative che hanno rafforzato la filantropia e reso la New York University Abu Dhabi un’istituzione di riferimento per l’innovazione, la cultura, lo scambio intellettuale e l’impegno comunitario negli Emirati Arabi Uniti e nella più ampia regione MENA. Ha incaricato la comunità di sviluppare il primo Piano d’azione per il clima della New York University Abu Dhabi, una tabella di marcia concreta e realistica verso la neutralità del carbonio entro il 2050.

Riportando al Consiglio di amministrazione della Fondazione, in qualità di Direttore e CEO del Guggenheim, la Westermann stabilirà la direzione strategica e guiderà la costellazione verso la realizzazione della sua visione, offerta e scopo.