Smartphone: Apple batte Samsung dopo 5 anni

La classifica dei produttori di Gartner mette al primo posto l’iPhone 12, per la prima volta dal 2016 – Tracollo per Huawei che scivola al quinto posto a causa delle sanzioni Usa

Apple si riprende la corona da regina degli smartphone. Dopo cinque anni di supremazia Samsung, la Mela torna in vetta alla classifica delle vendite grazie all’iPhone 12, il cui successo – legato alla connettività 5G – ha attutito l’impatto della pandemia sul mercato.

Stando alla società di ricerca Gartner, nell’ultimo trimestre del 2020 Apple ha venduto quasi 80 milioni di telefoni in scia al lancio dell’iPhone 12, superando Samsung per la prima volta dal 2016.

Nel dettaglio, per Apple le vendite di smartphone sono scese del 5% fra ottobre e dicembre (a 385 milioni di dollari), un risultato molto migliore del -12% registrato in tutto il 2020 (a 1,35 miliardi). Samsung ha subìto invece un calo del 12% nel quarto trimestre e del 15% nel corso dell’anno. In generale, su questi risultati non pesa solo il calo della fiducia dei consumatori causato dalla pandemia, ma anche l’interruzione della catena di approvvigionamento globale.

Le notizie peggiori riguardano però Huawei, che scivola addirittura in quinta posizione, registrando un crollo delle vendite pari al 41% nell’ultimo trimestre a causa delle sanzioni imposte dal governo degli Stati Uniti. Il colosso cinese si fa così scavalcare in classifica dalle connazionali Xiaomi e Oppo ed esce dalla top-4 per la prima volta dal 2013, quando era dietro addirittura a BlackBerry e a Sony. Un altro mondo.

Per quanto riguarda la classifica dell’intero 2020, il primato delle vendite di smartphone resta nelle mani di Samsung, ma gli altri due gradini del podio si invertono rispetto al 2019: ad Apple va la medaglia d’argento, mentre il bronzo spetta a Huawei, che ha visto le vendite calare di quasi un quarto su base annua.

Secondo Annette Zimmerman, analista di Gartner citata dal Financial Times , la tendenza positiva per Apple dovrebbe continuare anche nel primo trimestre del 2021 e probabilmente anche oltre, in linea con la progressiva ripresa del mercato attesa nei prossimi mesi.