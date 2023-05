Sky Italia: nel 2022 rosso da 738 milioni. Pesa la perdita dei diritti sulla serie A ma l’anno prossimo avrà la Champions

Bilancio in rosso per Sky in Italia. Anche per il 2023 il prospetto è negativo ma non mancano gli investimenti. In calo gli abbonamenti, cresce Sky WiFi

Sky Italia chiude il bilancio 2022 con un rosso di 738,5 milioni di euro. Nell’esercizio precedente la perdita era stata di 724 milioni. Comcast, azionista del gruppo, ha coperto le perdite con un intervento di ricapitalizzazione di 850 milioni di euro attraverso un versamento da Sky UK verso Sky Italian Holdings spa.

L’andamento è negativo anche nei primi mesi del 2023 ma l’azienda non prevede di generare ulteriori perdite e non chiederà aiuto agli azionisti. Anche per quest’anno conti in rosso ma in miglioramento. Con l’operazione di Comcast il patrimonio netto di Sky Italia è sceso a quota 888, 7 milioni di euro. Le perdite del 2022 sono legate principalmente ad investimenti e ammortamenti ma Sky continuerà ad investire anche nel 2023 come dimostra anche l’acquisizione dei diritti tv della Champions League per il prossimo triennio.

Sky: i dati del 2022

Nel 2022 Sky ha registrato ricavi per 2,12 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,67 miliardi del 2021. L’EBTIDA è negativo per 334 milioni di euro in miglioramento di 103 milioni rispetto al -438 milioni del 2021. I contenuti audiovisivi hanno generato ricavi pari ad 1,95 miliardi di euro. I costi di produzione ammontano ad 2,18 miliardi (lo scorso anno erano 2,82 miliardi). La diminuzione è dovuta alla riduzione dei costi per diritti tv della Serie A, parzialmente compensato da maggiori costi per accesso rete. I costi per i diritti televisivi sono stati pari a 929,8 milioni di euro. Il costo del lavoro è a quota 235 milioni di euro (-4%), mentre gli ammortamenti crescono: 388 milioni, + 15,1% sul 2021.

Sky Italian holdings, la controllante di Sky Italia, ha chiuso il bilancio 2022 con una perdita di 804 milioni di euro a causa della svalutazione della partecipazione detenuta in Sky Italia.

Diminuiscono gli abbonamenti. Bene Sky WiFi

I ricavi da abbonamenti sono diminuiti a causa della diminuzione della base abbonati e del prezzo più basso del pacchetto Calcio (1,67 miliardi e -18%). A fine 2022 la Sky conta 4,1 milioni di abbonati complessivi, dei quali 3,3 milioni per i servizi TV e 800 mila clienti per NOW e altri servizi. Un calo di 300 mila abbonati rispetto al 2021. Calano anche i ricavi da spot pubblicitari (160 milioni di euro e -13,5% sul 2021). Bene i ricavi di Sky WiFi che sono aumentati a 91,7 milioni di euro con 500 mila abbonati. Le vendite di beni sono aumentate di 29 milioni di euro grazie al lancio degli smart TV Sky Glass. Sky durante il 2022 ha investito 424 milioni di euro in hardware, software e contenuti che hanno generato il 20% dei ricavi totali.