SIOI, l’ambasciatore Riccardo Sessa eletto Presidente: corsi per aspiranti diplomatici e think tank le priorità

Rinnovati gli organi dirigenti della Sioi, che è il centro di eccellenza di formazione degli aspiranti diplomatici e che sempre più tende ad essere anche un think tank di grande autorevolezza sui temi internazionali di maggior attualità

L’ambasciatore Riccardo Sessa è il nuovo Presidente della SIOI, Società Italiana no profit per l’Organizzazione Internazionale. Lo ha eletto all’unanimità l’Assemblea generale che ha anche eletto l’Ufficio di Presidenz, di cui fanno parte come Vice Presidenti l’Ambasciatore Marcello Salimei, il Professor Sergio Marchisio e la Dottoressa Sara Cavelli.

Riccardo Sessa subentra al Presidente Franco Frattini, scomparso nello scorso dicembre 2022.

L’Ambasciatore Sessa è stato Ambasciatore d’Italia a Belgrado, Teheran, Pechino e Rappresentante Permanente presso la NATO a Bruxelles. È stato anche Direttore Generale per i paesi del Mediterraneo e il Medio Oriente, e in precedenza, Capo dell’Ufficio per i rapporti con il Parlamento al Gabinetto del Ministro degli Esteri, Consigliere Diplomatico del Ministro della Difesa e Capo della Segreteria del Presidente del Consiglio dei Ministri Giulio Andreotti.

L’Assemblea Generale ha inoltre rinnovato per il triennio 2023-2025 un Consiglio Direttivo di personalità provenienti dal mondo diplomatico, accademico e giornalistico.

L’organizzazione dei corsi per futuri diplomatici resta il core business della Sioi, da cui proviene oltre il 60% dei diplomatici: sono oltre 600 quelli in funzione. Ma il nuovo Presidente, in linea di continuità con il modello ideato dall’ex Presidente Franco Frattini, ha anche intenzione di potenziare le attività di think tank di Sioi, facendone una sede sempre più autorevole di dibattiti e confronti pubblici sull’attualità internazionale.