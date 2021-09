SIOI, al via la nuova edizione del Master in Comunicazione e Lobbying

Sono aperte le iscrizioni alla nona edizione del Master pensato per far acquisire competenze nell’ambito della comunicazione, dei media e delle attività di lobbying istituzionale nell’ambito delle relazioni internazionali

Dal 26 novembre 2021 fino al 17 giugno 2022 prenderà il via la nuova edizione del Master in “Comunicazione e Lobbying nelle Relazioni Internazionali“. Il corso lanciato dalla Società italiana per l’organizzazione internazionale per far acquisire competenze nell’ambito della comunicazione, dei media e delle attività di lobbying istituzionale.

Negli ultimi anni, la comunicazione ha assunto un ruolo sempre più centrale e di rilievo strategico nelle relazioni pubbliche nel contesto istituzionale ed internazionale. Per operare nell’articolato e complesso mondo della comunicazione bisogna avere delle competenze sempre più specifiche: strategie efficaci, contenuti di qualità o curare le relazioni con gli stakeholder.

Per un totale di 200 ore complessive di formazione fra didattica, esercitazioni, partecipazione attiva ad eventi e redazione del project work finale. Le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle 14.00 alle 17.00 e il sabato dalle 09.30 alle 12.30, in modalità web live ogni week-end da novembre a dicembre 2021 e in modalità “mista” (sia online che in presenza) da gennaio a maggio 2022 a week-end alterni.

Il Master è rivolto ai laureati in tutte le discipline, dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione civile e militare, funzionari di ambasciate, dirigenti e funzionari del settore privato, giornalisti, addetti stampa e giovani professionisti del settore. Inoltre, il corso dà diritto al riconoscimento di crediti formativi previsti dall’Ordine dei Giornalisti.

Il programma didattico è articolato nelle seguenti aree tematiche: media e comunicazione sullo scenario internazionale, lobbying istituzionale e public affairs, strumenti delle relazioni con i media, la comunicazione digitale, brand journalism, tecniche di relazione e performance, media lab (simulazioni, prove pratiche e project work finale).

A completamento della formazione è previsto un periodo di tirocinio curriculare della durata di 3 mesi presso le sedi di amministrazioni ed enti pubblici, organismi internazionali, agenzie di lobbying, mondo dell’editoria, enti, associazioni private e imprese.I partecipanti al Master sosterranno delle interviste individuali, con i funzionari dell’Ufficio Orientamento e Tirocini della SIOI, finalizzate all’individuazione dell’area di interesse per lo svolgimento del tirocinio. Inoltre, sarà fornito un elenco di Enti convenzionati con la SIOI disponibili ad accogliere i partecipanti.