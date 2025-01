Sinner vince il suo secondo Australian Open: montepremi e punti Atp, quanto ha guadagnato?

In soli tre set, Jannik Sinner ha sconfitto in finale il numero due al mondo Alexander Zverev che ammette: “Sei troppo forte”.

Doppietta. Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta consecutiva l’Australian Open, uno dei quattro Slam, i tornei più importanti del tennis. Inarrestabile nel corso di una partita in cui non è mai sembrato in difficoltà, il campione italiano ha battuto in finale Alexander Zverev, numero 2 del ranking Atp, in tre set. Questo il punteggio 6-3 7-6 6-3 in 2 ore e 43 minuti.

L’andamento della partita può essere riassunto nelle parole pronunciate da Zverev a fine match: “Pensavo di essere più competitivo, ma tu sei troppo forte, è troppo semplice la risposta. Nessuno se lo merita più di te”, ha detto rivolgendosi all’azzurro.

Per Sinner si tratta del terzo slam conquistato in carriera, dopo l’Australian Open e lo Us Open vinti lo scorso anno, il diciannovesimo titolo in totale. Il tennista altoatesino è anche l’unico italiano, uomo o donna, con tre titoli nei Major in singolare. “Ottenere questi risultati è bellissimo, ma lo è ancora di più condividerli con il mio team e la mia famiglia”, ha detto Sinner dopo la vittoria.

Quanto ha vinto Sinner agli Australian Open: il montepremi

La sua seconda vittoria agli Australian Open non rappresenta solo una conquista sportiva, ma anche un cospicuo guadagno. Avendo vinto la finale, Sinner ha infatti conquistato un montepremi pari a 3,5 milioni di dollari australiani (circa 2,2 milioni di dollari statunitensi), con un aumento di oltre 200mila dollari rispetto all’anno scorso, quando grazie al trionfo sul russo Daniil Medvedev, si portò a casa 1,9 milioni di dollari.

Lo sconfitto Alexander Zverev potrà invece consolarsi con 1,9 milioni di dollari australiani, circa 1,18 milioni di dollari statunitensi.

Australian Open: quanti punti Atp ha guadagnato Sinner?

Sinner è arrivato alla finale dell’Australian Open con un totale di 11.130 punti, a +2995 proprio sul secondo posto di Zverev, fermo a 8135 punti. Con il trionfo di Melbourne, il tennista azzurro sale dunque a quota 11.830 punti, ampliando il divario su Zverev a -3695. Al terzo posto c’è poi Carlos Alcaraz, uscito ai quarti di finale contro Novak Djokovic, e fermo a 7.010.